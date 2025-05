El incómodo pedido de Mauro Icardi a la China Suarez mientras acarreaba a sus tres hijos

Fue entonces cuando lanzó, sin filtro y visiblemente apurado:"Dale que está toda la prensa acá", soltó el delantero, intentando acelerar el paso.

Pero lo que Mauro no tuvo en cuenta es que la China no iba sola: estaba con sus tres hijos pequeños: Rufina, Magnolia y Amancio, quienes no podían caminar tan rápido como él. La actriz se mostró incómoda, frunció el ceño y le respondió en tono seco: "Esperame", mientras empujaba suavemente a los nenes por la espalda para apurar el paso.

El gesto de Eugenia fue claro. Su cara cambió y el mensaje también: no todo es show ni cámaras cuando hay niños de por medio. El cruce, aunque breve, pero notó cierta tensión entre ambos.