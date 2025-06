"Me dejaste hijito mío": el desgarrador adiós del padre de Thiago, el nene de 7 años baleado en un tiroteo

“Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada”, relató Fabián entre lágrimas. “Siete años tiene Thiago, toda una vida por delante. No puedo creer lo que me está pasando, es una pesadilla”.

El oficial fue detenido acusado de homicidio en exceso en la legítima defensa. Por el hecho, uno de los delincuentes murió y otros dos resultaron heridos. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó a los atacantes por lo sucedido: “Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago son los delincuentes”.

La comunidad del Club Defensores Unidos de La Tablada, donde jugaba Thiago, suspendió todas sus actividades deportivas en señal de duelo. Sus compañeros, entrenadores y vecinos lo recuerdan como “un amor, muy amiguero, una persona querida”.