Netflix: Tom Cruise y Cameron Diaz brillan con la película que combina comedia romántica y acción.

Lo que sorprende de Encuentro explosivo no es solo su reparto estelar, sino también la forma en la que logra entretener de principio a fin con una historia que no da respiro. La dirección de James Mangold, responsable de éxitos como Logan y Ford vs Ferrari, pone en escena una película que mantiene el ritmo, el suspenso y el humor con una solidez cinematográfica inusual en este tipo de producciones.