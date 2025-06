Violento choque entre un colectivo y un camión en la General Paz: 47 personas fueron asistidas

"Una de las chicas casi sale despedida por el parabrisas", el testimonio de una de las pasajeras

Una de las pasajeras del colectivo, llamada Fernanda, fue entrevistada por Luis Novaresio por A24 y relató cómo vivió el momento del impacto.

"Venía en la mitad del colectivo, del lado izquierdo, detrás del chófer. El colectivo que iba delante nuestro no bajó en la parada del DOT y el chófer se abrió para hacerlo. Ahí se encontró con un camión parado sin balizas ni nada. Intentó maniobrar, pero no pudo evitarlo y chocó toda la parte derecha del colectivo. Estallaron todos los vidrios", contó.

Fernanda agregó que el colectivo venía con todos los asientos ocupados y solo tres personas paradas, quienes fueron las más afectadas: "Los tres que estaban parados salieron volando. Una de las chicas que más se lastimó casi sale despedida por el parabrisas".

Consultada sobre su estado de salud, la pasajera explicó que solo sufrió un golpe en la cabeza y en la rodilla, pero que se encuentra bien. Además, destacó que durante el accidente "no se vivió una situación de pánico" que justificara romper las ventanillas de emergencia, y remarcó: "Me levanté a ayudar a la gente herida porque me nació desde adentro".

La mujer también confirmó que la mayoría de los cinturones de seguridad en los asientos del colectivo estaban sucios o rotos, por lo que generalmente no se usan.

El nivel de susto, según ella misma calificó, no fue extremo: "Tuve muchos accidentes en mi vida, así que no me asusté tanto. Me ocupé de ayudar".