A un mes del derrumbe en Parque Patricios: denuncias, miedo y una causa sin responsables. 

El Gobierno porteño determinó el 18 de marzo que el edificio ya no presentaba riesgo de derrumbe, por lo que permitió el regreso parcial de los vecinos. Sin embargo, desde entonces se registraron nuevos episodios que encendieron la alarma.

Uno de los casos más recientes fue el de una mujer que denunció que su ventana se desplazó repentinamente, lo que provocó la rotura de los vidrios. A esto se sumó un fuerte estruendo en el edificio que terminó siendo una falla en uno de los ascensores, el cual debió ser inhabilitado por seguridad.

derrumbe-en-parque-patricios La Justicia investiga el caso y crece la preocupación por la seguridad.

“Los ascensores no solo no funcionan correctamente, sino que representan un riesgo concreto”, advirtieron desde la representación legal de los vecinos, quienes cuestionan la decisión de habilitar el complejo sin garantizar condiciones básicas.

Quienes regresaron a sus departamentos aseguran vivir con miedo. Denuncian que servicios esenciales fallan o directamente no funcionan, y plantean dudas sobre la seguridad general del edificio.

Qué dice la empresa y el estado actual del complejo

La constructora COSUD, señalada por los vecinos, aseguró que el edificio se encuentra “estructuralmente estable” y que no existen impedimentos para el regreso. Además, informó que financió alojamiento y asistencia para los evacuados durante las primeras semanas.

Según la empresa, más del 90% de los departamentos ya recuperaron servicios básicos como electricidad, agua y gas, aunque aclararon que la reactivación total depende de gestiones individuales de los propietarios.

También indicaron que mantienen alojamiento para familias que requieren asistencia especial y remarcaron que priorizan la seguridad de los residentes.

vista-del-derrumbe-desde-ZO66UO7ARRHO7PNVSJTWBRY454 Vista del derrumbe desde adentro.

La investigación judicial y el reclamo de imputaciones

Mientras tanto, la causa sigue en etapa investigativa. Los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin solicitaron la imputación inmediata de los responsables de la obra, apuntando contra la constructora y el Banco Hipotecario, encargado del fideicomiso.

Según sostienen, el edificio presenta rajaduras, grietas y un deterioro generalizado, lo que pone en duda las condiciones de seguridad del lugar. Además, cuestionaron la habilitación parcial del complejo sin informes técnicos independientes, pese al daño estructural provocado por el derrumbe.