A un mes del derrumbe en Parque Patricios: denuncias, miedo y una causa sin responsables
Los vecinos volvieron parcialmente a sus hogares, pero advierten fallas estructurales graves en el edificio. La Justicia investiga el caso y crece la preocupación por la seguridad.
A un mes del derrumbe en Parque Patricios: denuncias, miedo y una causa sin responsables.
A un mes del derrumbe ocurrido el 3 de marzo en el Complejo PROCREAR de Parque Patricios, el episodio sigue generando consecuencias y preocupación entre los vecinos. Aquel día, el colapso de una losa sobre el estacionamiento obligó a evacuar a unas 300 familias y dejó al descubierto graves fallas estructurales que aún hoy están bajo investigación judicial.
Pese a que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires levantaron parcialmente la clausura y habilitaron el regreso de algunos residentes, las denuncias no cesan: quienes volvieron aseguran que el edificio presenta problemas de seguridad y condiciones precarias de habitabilidad.
El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando una losa cedió y cayó sobre el sector de cocheras, destruyendo decenas de autos y generando un riesgo estructural que obligó a desalojar el complejo.
A 31 días del derrumbe, la causa judicial sigue abierta bajo la figura de estrago culposo, aunque todavía no hay imputados. En este contexto, los abogados de los damnificados pidieron avanzar contra la constructora y los responsables del fideicomiso del proyecto, al considerar que existen pruebas suficientes para determinar responsabilidades.
El Gobierno porteño determinó el 18 de marzo que el edificio ya no presentaba riesgo de derrumbe, por lo que permitió el regreso parcial de los vecinos. Sin embargo, desde entonces se registraron nuevos episodios que encendieron la alarma.
Uno de los casos más recientes fue el de una mujer que denunció que su ventana se desplazó repentinamente, lo que provocó la rotura de los vidrios. A esto se sumó un fuerte estruendo en el edificio que terminó siendo una falla en uno de los ascensores, el cual debió ser inhabilitado por seguridad.
“Los ascensores no solo no funcionan correctamente, sino que representan un riesgo concreto”, advirtieron desde la representación legal de los vecinos, quienes cuestionan la decisión de habilitar el complejo sin garantizar condiciones básicas.
Quienes regresaron a sus departamentos aseguran vivir con miedo. Denuncian que servicios esenciales fallan o directamente no funcionan, y plantean dudas sobre la seguridad general del edificio.
Qué dice la empresa y el estado actual del complejo
La constructora COSUD, señalada por los vecinos, aseguró que el edificio se encuentra “estructuralmente estable” y que no existen impedimentos para el regreso. Además, informó que financió alojamiento y asistencia para los evacuados durante las primeras semanas.
Según la empresa, más del 90% de los departamentos ya recuperaron servicios básicos como electricidad, agua y gas, aunque aclararon que la reactivación total depende de gestiones individuales de los propietarios.
También indicaron que mantienen alojamiento para familias que requieren asistencia especial y remarcaron que priorizan la seguridad de los residentes.
La investigación judicial y el reclamo de imputaciones
Mientras tanto, la causa sigue en etapa investigativa. Los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin solicitaron la imputación inmediata de los responsables de la obra, apuntando contra la constructora y el Banco Hipotecario, encargado del fideicomiso.
Según sostienen, el edificio presenta rajaduras, grietas y un deterioro generalizado, lo que pone en duda las condiciones de seguridad del lugar. Además, cuestionaron la habilitación parcial del complejo sin informes técnicos independientes, pese al daño estructural provocado por el derrumbe.