Tras el video de su padre imitando a un mono, Agostina Páez tomó distancia: "Qué horror"
La abogada que regresó de Brasil tras ser acusada por injuria racial repudió el accionar de Mariano Páez y aseguró que busca “reconstruirse” mientras espera el fallo judicial.
Tras el video de su padre imitando a un mono, Agostina Páez tomó distancia.
Luego de la difusión de un video que generó fuerte polémica en redes sociales, Agostina Páez rompió el silencio y se despegó públicamente de su padre, Mariano Páez, quien fue filmado imitando a un mono en un bar de Santiago del Estero. El episodio ocurrió pocas horas después de que la joven regresara al país tras haber estado retenida en Brasil por una causa por injuria racial.
A través de un mensaje en Instagram, la abogada expresó su rechazo al comportamiento de su padre y aclaró que no tiene vínculo con lo sucedido. “Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando”, escribió.
En su publicación, Páez remarcó que atravesó meses difíciles y que se encuentra enfocada en su recuperación personal. “Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias.Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, sostuvo.
Sobre el accionar de su padre, fue contundente: “Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”, al tiempo que aclaró que, si bien él la acompañó durante su situación judicial, no le corresponde responsabilizarse por sus actos.
Además, expresó su angustia por la exposición mediática: “Hoy estoy enfocada en reconstruirme. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste”.
El hecho que desató la controversia fue la viralización de imágenes donde Mariano Páez aparece en un bar imitando a un mono mientras celebraba el regreso de su hija al país. La escena provocó rechazo inmediato en redes sociales, especialmente por el contexto judicial que atraviesa la joven.
El gesto fue interpretado como una conducta ofensiva, en línea con la causa que enfrenta su hija en Brasil, lo que amplificó el repudio público.
El regreso al país y la causa en Brasil
Agostina Páez volvió a la Argentina el miércoles luego de que la Justicia brasileña le concediera un hábeas corpus, lo que le permitió abandonar el país y esperar el fallo final desde Santiago del Estero. Para concretar su regreso, debió pagar una fianza de 20 mil dólares, tras la aceptación del recurso presentado por su defensa.
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La causa se inició en enero en Río de Janeiro, cuando fue denunciada por injuria racial. Este delito contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal unificó los cargos y la acusación solicitó una condena de dos años, el mínimo previsto.
Qué puede pasar en los próximos días
Durante el proceso judicial, la defensa pidió que Páez pueda cumplir eventuales medidas desde Argentina. Tanto la fiscalía como la querella avalaron esta posibilidad, por lo que ahora resta que la jueza homologue el acuerdo.
De avanzar, la joven podría recibir una condena con cumplimiento de medidas alternativas, como tareas comunitarias, cursos obligatorios o el pago de una multa. Mientras tanto, permanecerá en el país a la espera del veredicto, que podría conocerse en un plazo de entre 15 y 20 días.