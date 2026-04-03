Tras el video de su padre imitando a un mono, Agostina Páez tomó distancia: "Qué horror"

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Además, expresó su angustia por la exposición mediática: “Hoy estoy enfocada en reconstruirme. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste”.

El hecho que desató la controversia fue la viralización de imágenes donde Mariano Páez aparece en un bar imitando a un mono mientras celebraba el regreso de su hija al país. La escena provocó rechazo inmediato en redes sociales, especialmente por el contexto judicial que atraviesa la joven.

El gesto fue interpretado como una conducta ofensiva, en línea con la causa que enfrenta su hija en Brasil, lo que amplificó el repudio público.

El regreso al país y la causa en Brasil

Agostina Páez volvió a la Argentina el miércoles luego de que la Justicia brasileña le concediera un hábeas corpus, lo que le permitió abandonar el país y esperar el fallo final desde Santiago del Estero. Para concretar su regreso, debió pagar una fianza de 20 mil dólares, tras la aceptación del recurso presentado por su defensa.

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La causa se inició en enero en Río de Janeiro, cuando fue denunciada por injuria racial. Este delito contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal unificó los cargos y la acusación solicitó una condena de dos años, el mínimo previsto.

Qué puede pasar en los próximos días

Durante el proceso judicial, la defensa pidió que Páez pueda cumplir eventuales medidas desde Argentina. Tanto la fiscalía como la querella avalaron esta posibilidad, por lo que ahora resta que la jueza homologue el acuerdo.

mariano-paez-es-un-empresario-del-transporte-santiagueno-que-estuvo-detenido-en-los-ultimos-meses-por-una-denuncia-de-violencia-de-genero-foto-tn-6JO45GQIKRBQNK2XDDAQC3COYQ Mariano Páez es un empresario del transporte santiagueño que estuvo detenido en los últimos meses por una denuncia de violencia de género.

De avanzar, la joven podría recibir una condena con cumplimiento de medidas alternativas, como tareas comunitarias, cursos obligatorios o el pago de una multa. Mientras tanto, permanecerá en el país a la espera del veredicto, que podría conocerse en un plazo de entre 15 y 20 días.