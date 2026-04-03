Picante cruce entre Pedro Rosemblat y Javier Milei: la respuesta del novio de Lali Espósito que generó revuelo

pedro rosemblat

Qué dijo Pedro Rosemblat sobre la crítica de Moria Casán, quien lo acusó de estar subido a pony

Moria Casán volvió a dar que hablar con su mirada filosa sobre el anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Fiel a su estilo, la diva lanzó un cuestionamiento directo hacia el periodista que no pasó desapercibido.

"A Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado a un pony. No lo quiero", disparó la One hace unas semanas en La mañana con Moria (El Trece).

Tiempo después, Rosemblat fue entrevistado en Puro Show y allí dio su versión sobre el enojo de Moria. El conductor aclaró que nunca tuvo actitudes de desinterés hacia ella ni hacia su programa.

“Yo no me peleé con Moria y nunca dije no me interesa ir (a su programa)”, aseguró de entrada. Luego se refirió al cortocircuito que trascendió entre él y la producción del ciclo: "Antes de tirarle tierra a una persona tengo que asegurarme que la otra persona fue despectiva porque si le tiro tierra y después digo: 'ay perdón fue una confusión'. Me dijo el productor después que fue un malentedido".

Consultado sobre si aceptaría una invitación al programa de Casán tras las críticas, Rosemblat fue sincero: "No sé si iría, ¡cómo le voy a tener miedo, para nada! Si ella ya dijo que estoy subido a un pony, que me tiene freezado, el productor dice que estoy despectivo... Me preguntas y no sé si tienen ganas que yo vaya y tampoco sé si sería lo más cómodo del mundo".

El periodista también dejó en claro que no siente la necesidad de demostrar nada. "Yo no tengo la necesidad de ir a demostrar nada, si quiere creer eso, que crea eso, está en todo su derecho. Obvio me encantaría tenerla en mi programa, no somos del mismo piné obviamente, no voy a decir: si vos venís a mi programa yo voy al tuyo", cerró la pareja de Lali Espósito, bajándole el tono a la polémica.