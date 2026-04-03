Picante cruce entre Pedro Rosemblat y Javier Milei: la respuesta del novio de Lali Espósito que generó revuelo
Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito, le respondió con todo a Javier Milei tras su críticas en las redes.
3 abr 2026, 16:14
Pedro Rosemblat decidió responderle directamente al presidente Javier Milei, luego de que el mandatario lo criticara en redes por un video en el que se lo veía, junto a María O’Donnell, riéndose mientras hablaban sobre los métodos de financiamiento de Montoneros. La réplica del novio de Lali Espósito llegó a través de sus historias de Instagram y sumó tensión a la polémica.
“Sr. Presidente: si le interesa el tema le puede preguntar a su amiga Patricia Bullrich. Ella quizás no se ría, pero se lo puede contar en primera persona. Fin”, escribió Rosemblat, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó repercusión.
El cruce se originó cuando Milei compartió un fragmento del streaming de Rosemblat, Gelatina, difundido por La Derecha Diario. En ese clip se observa al conductor y a O’Donnell reaccionando con risas al mencionar el método de financiamiento de Montoneros. El Presidente acompañó el video con una frase contundente: “Kirchnerismo. Esto es lo que tenemos enfrente. Fin.”
La publicación del jefe de Estado abrió un nuevo frente de discusión y encendió el debate en redes sociales, en un contexto político ya marcado por la confrontación y las disputas en torno a la memoria histórica.
Qué dijo Pedro Rosemblat sobre la crítica de Moria Casán, quien lo acusó de estar subido a pony
Moria Casán volvió a dar que hablar con su mirada filosa sobre el anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Fiel a su estilo, la diva lanzó un cuestionamiento directo hacia el periodista que no pasó desapercibido.
"A Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado a un pony. No lo quiero", disparó la One hace unas semanas en La mañana con Moria (El Trece).
Tiempo después, Rosemblat fue entrevistado en Puro Show y allí dio su versión sobre el enojo de Moria. El conductor aclaró que nunca tuvo actitudes de desinterés hacia ella ni hacia su programa.
“Yo no me peleé con Moria y nunca dije no me interesa ir (a su programa)”, aseguró de entrada. Luego se refirió al cortocircuito que trascendió entre él y la producción del ciclo: "Antes de tirarle tierra a una persona tengo que asegurarme que la otra persona fue despectiva porque si le tiro tierra y después digo: 'ay perdón fue una confusión'. Me dijo el productor después que fue un malentedido".
Consultado sobre si aceptaría una invitación al programa de Casán tras las críticas, Rosemblat fue sincero: "No sé si iría, ¡cómo le voy a tener miedo, para nada! Si ella ya dijo que estoy subido a un pony, que me tiene freezado, el productor dice que estoy despectivo... Me preguntas y no sé si tienen ganas que yo vaya y tampoco sé si sería lo más cómodo del mundo".
El periodista también dejó en claro que no siente la necesidad de demostrar nada. "Yo no tengo la necesidad de ir a demostrar nada, si quiere creer eso, que crea eso, está en todo su derecho. Obvio me encantaría tenerla en mi programa, no somos del mismo piné obviamente, no voy a decir: si vos venís a mi programa yo voy al tuyo", cerró la pareja de Lali Espósito, bajándole el tono a la polémica.