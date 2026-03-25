Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno de la Ciudad pidió ser querellante en la causa

La Ciudad busca acceder al expediente

La causa tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici. Al presentarse como querellante, la Ciudad busca acceder al expediente, aportar pruebas y avanzar en el esclarecimiento de las causas que provocaron el colapso de la estructura de estacionamiento.

720 - 2026-03-25T162822.062 Derrumbe en Parque Patricios. Foto: Agencia NA

“Este hecho configura una afectación actual sobre los servicios y funciones institucionales que excede la mera repercusión general”, señala el escrito oficial, que además remarca que el Gobierno porteño se considera víctima directa por el uso de recursos públicos destinados a la emergencia.

El avance judicial se da en paralelo a los reclamos de los vecinos damnificados, que exigen respuestas sobre las responsabilidades detrás del derrumbe y garantías de seguridad en el complejo afectado.