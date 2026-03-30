La cifra de la asistencia que la Ciudad dictaminó para ayudar a los damnificados por el derrumbe en Parque Patricios

La decisión de la Justicia

Los vecinos ya pudieron retornar a sus hogares después de los trabajos realizados por la empresa constructora, y que la fiscalía interviniente, teniendo en cuenta el informe de la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad, levantara parcialmente la clausura del lugar. La justicia consideró que "ya están garantizadas las condiciones de seguridad estructural del complejo".

De todos modos, la Ciudad explicó que dispone de soluciones habitacionales a fin de atender adecuadamente a los vecinos y que la medida es por los días en que los vecinos tuvieron que pasar fuera de sus hogares.

La otra exención del GCBA

Además, el Gobierno porteño decidió que se va a prorrogar el pago de los vencimientos del impuesto por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) a los damnificados y serán eximidos del pago de Patentes, aquellos que tuvieron sus autos afectados por el derrumbe de la losa del estacionamiento.