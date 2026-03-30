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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La cifra de la asistencia que la Ciudad dictaminó para ayudar a los damnificados por el derrumbe en Parque Patricios

La gestión de Jorge Macri anunció una asistencia económica por única vez para los vecinos del complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios. El dinero será para cubrir gastos durante los días en que no pudieron regresar a sus hogares tras el derrumbe.

La cifra de la asistencia que la Ciudad dictaminó para ayudar a los damnificados por el derrumbe en Parque Patricios
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El Paseo de Pascuas llega a la Ciudad (Foto: archivo).

La gestión de Jorge Macri dispondrá una asistencia para los damnificados que será por "única vez" y con el objetivo de "afrontar los gastos que tuvieron las familias durante los días en que no pudieron volver a sus hogares".

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En un comunicado, la Ciudad de Buenos Aires detalló hoy los pasos que deberán seguir los vecinos para acceder a la ayuda. "Deberán inscribirse y serán contactados y relevada la documentación por integrantes del Gobierno de la Ciudad en cada uno de los departamentos y en función de la cantidad de ambientes".

De esa manera, se destinará un total de $100 millones, que incluye ayudar para los departamentos de un ambiente de $500 mil; de $600 mil para dos; de $700 mil, en el caso de tres ambientes; y cuatro locales recibirán $500 mil.

La decisión de la Justicia

Los vecinos ya pudieron retornar a sus hogares después de los trabajos realizados por la empresa constructora, y que la fiscalía interviniente, teniendo en cuenta el informe de la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad, levantara parcialmente la clausura del lugar. La justicia consideró que "ya están garantizadas las condiciones de seguridad estructural del complejo".

De todos modos, la Ciudad explicó que dispone de soluciones habitacionales a fin de atender adecuadamente a los vecinos y que la medida es por los días en que los vecinos tuvieron que pasar fuera de sus hogares.

La otra exención del GCBA

Además, el Gobierno porteño decidió que se va a prorrogar el pago de los vencimientos del impuesto por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) a los damnificados y serán eximidos del pago de Patentes, aquellos que tuvieron sus autos afectados por el derrumbe de la losa del estacionamiento.

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