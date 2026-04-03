La historia íntima de Graciela Alfano con Marcelo Tinelli que descolocó a todos: "Era rapidito"

El desenlace fue aún más gracioso. “Y cuando saca las milanesas, me viene a tocar la puerta, me encuentra en el pasillo y me pregunta por el señor. Tinelli ya se fue, le dije”, recordó. Norma, incrédula, sacó cuentas y lanzó la frase que fulminó al conductor: “¡No me dio tiempo a sacar las milanesas que ya terminó!”.

Moria, fiel a su estilo, quiso indagar más y preguntó si Alfano había hecho “delantera y trasera” con Tinelli. La respuesta fue una sonrisa pícara y un comentario que dejó todo a la imaginación. “Fue un service... Una cosa muy cortita... ¿Si disfruté? Yo la paso bien porque siempre me autogestiono esté con quien esté”, concluyó Alfano.

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Cómo fue el acercamiento entre Graciela Alfano y Benjamín Vicuña que hizo que Anita Espasandín explotara de celos

Una escena inesperada tuvo como protagonistas a Graciela Alfano, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, quienes coincidieron en el mismo evento y generaron un momento que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

El encuentro se dio cuando Alfano y el actor chileno se cruzaron y comenzaron a conversar en medio del bullicio característico de este tipo de reuniones. La propia exvedette lo relató en Mediodía bien arriba (TV Pública), el ciclo conducido por Carlos Monti.

“Estuvimos con Benjamín charlando en un evento, es verdad. Estábamos cerca porque, ¿viste? Cuando hay tanto ruido no se escucha nada”, explicó, aclarando que la proximidad fue circunstancial.

Con su estilo descontracturado, Alfano sumó detalles divertidos sobre ese intercambio. “¿Viste que él es acercadero? Se viene, tiene lindo perfumito”, comentó entre risas, incluso imitando el acento chileno de Vicuña para recrear la situación.

Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue lo que ocurrió después. Según contó, la charla cambió de tono con la llegada de Espasandín. “De pronto apareció ella. Fue como una aparición súbita”, recordó.

Y fue entonces cuando lanzó la frase que encendió las especulaciones: “Se le colgó. ¿Viste las minas cuando nos colgamos? Es mío, marcando ahí posesión”.

Aunque nunca habló de un enfrentamiento directo, su descripción dejó entrever cierta incomodidad que rápidamente alimentó rumores de celos.

Lejos de dramatizar, Alfano eligió tomar el episodio con liviandad y hasta reconoció que ya había escuchado comentarios sobre lo sucedido.

En el cierre, fue consultada sobre una posible atracción hacia Vicuña. Su respuesta fue tajante: “No, ¿por qué?”. Y ante la repregunta sobre qué pasaría si el actor estuviera soltero, concluyó con una frase que disipó cualquier especulación: “No lo había pensado”.