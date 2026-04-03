El desafío de Coudet en River: ganar no alcanza y busca un cambio clave

En ese sentido, el desafío es claro: combinar la efectividad que ya tiene el equipo con una construcción de juego más sólida y constante.

Qué probó River en la pausa por la fecha FIFA

La interrupción por la fecha FIFA llegó en un momento oportuno. Durante esos días, el plantel trabajó en Cardales en una especie de mini pretemporada, donde Coudet aprovechó para ajustar movimientos ofensivos y probar variantes.

Uno de los ensayos más repetidos fue el tridente conformado por Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. La intención del DT es recuperar y potenciar a estos futbolistas, dándoles rodaje para que puedan complementarse mejor en ataque.

Dentro de ese esquema, Driussi parece tener un lugar asegurado. El delantero ya convirtió dos goles en este ciclo y se consolidó como la principal referencia ofensiva, aunque muchas veces queda aislado entre los centrales rivales.

El duelo ante Belgrano aparece, entonces, como una nueva oportunidad para dar un paso adelante. River ya mostró eficacia —con seis goles en tres partidos—, pero ahora el objetivo es otro: ser un equipo más dominante, con mayor circulación y con más peso cerca del área rival.