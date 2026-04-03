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El desafío de Coudet en River: ganar no alcanza y busca un cambio clave

River suma puntaje ideal desde la llegada del DT, pero el foco está en mejorar la fluidez y el peso ofensivo para lograr un funcionamiento más dominante.

El desafío de Coudet en River: ganar no alcanza y busca un cambio clave

River recibirá a Belgrano en el Monumental con un objetivo claro: sostener su racha perfecta y empezar a mostrar una identidad más marcada bajo la conducción de Eduardo Coudet. Desde la llegada del entrenador, el equipo ganó los tres partidos que disputó y convirtió dos goles en cada uno, alcanzando un pleno de nueve puntos. Sin embargo, puertas adentro, el análisis es más profundo.

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Más allá de los resultados, el funcionamiento todavía no termina de convencer. Incluso en las victorias, el equipo mostró pasajes en los que perdió protagonismo, le costó sostener la intensidad y no logró imponerse de manera continua. En ataque, por momentos, se volvió previsible y dependió más de la efectividad que de una generación sostenida de juego.

Qué busca mejorar Coudet en el funcionamiento de River

El diagnóstico del cuerpo técnico es concreto: falta fluidez en la circulación y mayor continuidad en los circuitos ofensivos. En varios encuentros, las situaciones de gol surgieron más por acciones individuales o desbordes aislados que por asociaciones colectivas.

Para un entrenador que pretende equipos intensos, agresivos y protagonistas, ese aspecto es central. La idea es que River no solo golpee en momentos puntuales, sino que sea capaz de dominar los partidos durante largos pasajes, presionar alto y recuperar rápido la pelota para atacar con mayor volumen.

En ese sentido, el desafío es claro: combinar la efectividad que ya tiene el equipo con una construcción de juego más sólida y constante.

Qué probó River en la pausa por la fecha FIFA

La interrupción por la fecha FIFA llegó en un momento oportuno. Durante esos días, el plantel trabajó en Cardales en una especie de mini pretemporada, donde Coudet aprovechó para ajustar movimientos ofensivos y probar variantes.

Uno de los ensayos más repetidos fue el tridente conformado por Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. La intención del DT es recuperar y potenciar a estos futbolistas, dándoles rodaje para que puedan complementarse mejor en ataque.

Dentro de ese esquema, Driussi parece tener un lugar asegurado. El delantero ya convirtió dos goles en este ciclo y se consolidó como la principal referencia ofensiva, aunque muchas veces queda aislado entre los centrales rivales.

El duelo ante Belgrano aparece, entonces, como una nueva oportunidad para dar un paso adelante. River ya mostró eficacia —con seis goles en tres partidos—, pero ahora el objetivo es otro: ser un equipo más dominante, con mayor circulación y con más peso cerca del área rival.

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