El Gobierno defendió el ajuste para bajar la inflación y negó una caída del consumo

En ese marco, Ravier evitó responder sobre la propuesta del presidente norteamericano, Donald Trump, quien anunció que pagará 5000 dólares a quienes lo voten en las próximas elecciones intermedias de noviembre en los EE.UU.

"Nosotros no opinamos sobre la política económica de otros países. Sí opinamos que no vamos a aplicar el plan platita en Argentina. Eso nunca va a ocurrir mientras Javier Milei sea presidente", dijo el vocero y advirtió que "hay distintos sectores que lo piden porque quizás quieren volver a la inflación y destruir este modelo para volver".

"El plan platita va a fracasar siempre, es la historia de este país, militares, radicales, peronistas. No vamos a volver a ese esquema. Creemos en el equilibrio fiscal, cambiario y monetario, no va a haber nada de plan platita", reiteró Ravier tras asegurar que ve "muy bien al presidente Milei" y vaticinó que "va a ganar en 2027".

La teoría de Ravier sobre la caída del consumo de carne

Ravier respondió sobre la polémica de las "dos fotos de la realidad económica argentina" y, en ese sentido, negó que la caída del consumo de carne tenga relación con la baja del poder adquisitivo y de un aumento del desempleo. Al respecto, habló de un "crecimiento del consumo de proteínas, como el pollo y el cerdo" y agregó que si hubiera una crisis de consumo general, "la gente consumiría más arroz y fideos".

A partir de una pregunta sobre el informe dado a conocer por la Cámara de Comercio e Industria de la Carne, que habla de una caída del 10% en el consumo, el vocero reconoció que "hay récord de exportación de carne, al mismo tiempo que hay menos consumo".

El funcionario expresó que el stock de carne argentina "ahora se está distribuyendo en exportaciones y otro poco hacia el consumo", pero aclaró que "esto no quita que el consumo de proteínas en Argentina sigue creciendo".

"Si miramos el consumo de pollo o el consumo de cerdo, cuando uno mira la totalidad del consumo de proteínas, incluso se incrementa", argumentó.

"Entonces hay un cambio ahí en la composición. En todo caso creemos que a partir de que tengamos una mayor oferta de carne, el precio puede tender a bajar a la vez que se va a abrir la cantidad de mercados mundiales de carnes, que es premium", agregó.

Ravier destacó que las políticas de desregulación del Gobierno generaron "oportunidades de generación de empleo, exportaciones y generación de divisas, muchas virtudes, independientemente de que en este cortísimo plazo el consumo de carne sea un dato negativo".

También se refirió a la caída de la actividad en la construcción: "Podemos ser muy optimistas mirando algunos datos o ser negativos. La construcción cayó en el último mes, pero de enero a hoy se expande. La película es distinta a la foto".

El vocero presidencial se quejó porque "siempre hay un dato negativo que traen los opositores o los periodistas. No lo desconocemos. Pero ante el monitor completo de datos, somos optimistas. A octubre de 2027 llegamos muy bien, con récord de exportaciones, superávit gemelos". Por eso, dijo, "Milei no va a cambiar la política para octubre. No importa octubre, importa hacer las cosas bien. El presidente nunca va a aplicar el plan platita. Vamos a seguir en este plan".

"El presidente dijo que no le gusta esta foto, con 30% de pobreza, problemas de todo tipo. Sin embargo, la película es una de las mejores de la historia. Bajamos la pobreza a la mitad, bajamos la indigencia a la tercera parte, bajamos la inseguridad, eliminamos los piquetes, hay muchos menos homicidios en las calles, el turismo está volviendo a pesar de que hablan de atraso cambiario", señaló.

"Hay una moneda, un peso fuerte, el turismo está creciendo, y nunca en la historia tanta gente ha volado en avión. En vacaciones de invierno, el 95% de los hoteles fueron ocupados, y la avenida Corrientes (repleta de gente como mostró Milei en redes sociales) es una foto más", señaló.

"Vemos al 2027 mucho mejor que hoy. Falta más de un año para votar en octubre de 2027, pero vamos a encontrar una Argentina con tres años seguidos de crecimiento económico", afirmó.

El Gobierno respondió a la protesta universitaria en Plaza de Mayo

Las universidades públicas anunciaron un paro en el inicio de clases del segundo cuatrimestre: cuándo será. (Foto: archivo)

"La foto que podemos ver en Plaza de Mayo es real, no somos insensibles ante esa situación. Pero si hablamos de hospitales, estamos equipándolos. Nunca el Garrahan estuvo mejor. El Posadas y el Malbrán también reciben equipamiento", afirmó Ravier ante la consulta sobre la protesta de estudiantes y docentes universitarios instalados este martes en Plaza de Mayo en protesta por la ley de financiamiento universitario.

El vocero dijo que el Gobierno presenta este martes el proyecto de ley de Presupuesto 2027 en Diputados y que "nuestros representantes van a debatir las partidas universitarias para 2027. Ese es el momento de discutirlo. A partir de ahí se verá cuanto se destina a las universidades cumpliendo con la ley, con el presupuesto", dijo.