En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Luis Caputo
Kristalina Georgieva
Casa Rosada

Caputo, con Georgieva: el FMI elogió el ajuste fiscal y señaló que siguen trabajando en la tercera revisión del acuerdo

El ministo de Economía se reunió con la titular del FMI en Tailandia. Ambas partes calificaron el encuentro como "excelente", en tanto que la directora del Fondo destacó que los equipos técnicos colaboran "estrechamente" para finalizar otra auditoría.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de "exelente"la reunión con la titular del FMI, Kristalina Geeorgieva (Foto: cuenta de Luis Caputo en X.)

"Excelente reunión con Kristalina Georgieva", expresó este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, tras mantener un encuentro con la titular del FMI, mientras el equipo económico busca destrabar la aprobación de la tercera revisión del programa de refinanciación de la deuda firmado en 2024.

Leé también El FMI le advirtió al Gobierno la necesidad de que "el crecimiento se amplíe y se distribuya en forma equitativa"
Jilei Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional hablo del crecimiento que debe llegar a todos los sectores. (foto: FMI)

El encuentro entre Caputo y Georgieva se produjo en el marco de la Asamblea Anual del FMI, organizada en Bangkok, Tailandia, donde también estuvieron presentes el primer subdirector gerente del FMI, Dan Katz; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Según reveló Caputo, en el encuentro "recorrimos todos los temas, internos y externos".

"Kristalina fue muy elogiosa, en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales. Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión", dijo el ministro en un mensaje publicado en la red X.

Las palabras de Kristalina Georvieva tras la reunión con Caputo

Por su parte, Georgieva también publicó un tuit en su perfil de X en la misma línea que el ministro. "Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal, mientras muchos países luchan con altos déficits", señaló la titular del Fondo.

Georgieva confirmó que ambos "equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión" del programa económico firmado entre Argentina y el FMI.

El encuentro se produjo después de que una misión de técnicos del FMI visitara Buenos Aires en las últimas semanas para reunirse con el equipo económico, el Banco Central y otros organismos públicos y privados. El objetivo era monitorear la marcha del programa y el cumplimiento de las metas fijadas en el acuerdo, que había derivado en un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares para refinanciar la deuda argentina.

En un contexto de alta volatilidad internacional, el FMI advirtió en un documento sobre las caídas en las previsiones de crecimiento de la Argentina.

Según el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) difundido en las últimas horas, el organismo proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentará 2,1% en 2026, frente al 3,5% que estimaba en abril y mantuvo en la actualización de julio.

La revisión implica un recorte de 1,4 puntos porcentuales. En el informe elaborado hace un año, el FMI esperaba que la Argentina creciera 4% durante 2026, por lo que la proyección actual representa casi la mitad de aquella estimación inicial. El organismo también elevó su pronóstico de inflación promedio anual al 32,5%, frente al 30,4% calculado en abril.

En cuanto al año próximo, un año electoral, el organismo internacional de crédito espera que la economía siga creciendo y a un ritmo más elevado: estima un 3,5%. Es apenas medio punto menos que lo previsto en la revisión de julio, en tanto que la inflación para todo el año la ubica en el 21,2%.

Respecto de la revisión de las metas establecidas en el programa, Georgieva destacó el avance en materia fiscal, algo para lo que el gobierno argentino esperaba, si hubiera sido necesario, pedir un waiver o perdón ante la caída de la recaudación fiscal y la acumulación de reservas de dólares del Banco Central.

Según confirmaron ambos Caputo y Georgieva, se espera que los equipos técnicos den el resultado de la revisión en los próximos días.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Reunión clave: Luis Caputo se encontró con Kristalina Georgieva del FMI para negociar la tercera revisión del acuerdo.
  • Evaluación positiva: Georgieva elogió la disciplina fiscal argentina, calificándola de
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Caputo Kristalina Georgieva FMI
Notas relacionadas
La fuerte advertencia de Georgieva del FMI por los "peligros laborales" de la Inteligencia Artificial
Caputo viajará a Tailandia para avanzar en la revisión del acuerdo con el FMI
Caputo llega a Tailandia para participar de la asamblea del FMI y avanzar en la tercera revisión del acuerdo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar