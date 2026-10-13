Caputo, con Georgieva: el FMI elogió el ajuste fiscal y señaló que siguen trabajando en la tercera revisión del acuerdo

Excelente reunión con @KGeorgieva, @DanKatzIMF, @Kicker0024 y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales.

Los equipos… pic.twitter.com/t2lqBOGNzZ — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 13, 2026

Las palabras de Kristalina Georvieva tras la reunión con Caputo

Por su parte, Georgieva también publicó un tuit en su perfil de X en la misma línea que el ministro. "Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal, mientras muchos países luchan con altos déficits", señaló la titular del Fondo.

Georgieva confirmó que ambos "equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión" del programa económico firmado entre Argentina y el FMI.

Excellent meeting with Minister @LuisCaputoAR & BCRA President Bausili. Welcomed improvements in economic fundamentals & resilience, anchored on fiscal discipline while many countries struggle with high deficits. Our teams are working closely to finalize third review discussions. pic.twitter.com/4j7o2s05Cp — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 13, 2026

El encuentro se produjo después de que una misión de técnicos del FMI visitara Buenos Aires en las últimas semanas para reunirse con el equipo económico, el Banco Central y otros organismos públicos y privados. El objetivo era monitorear la marcha del programa y el cumplimiento de las metas fijadas en el acuerdo, que había derivado en un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares para refinanciar la deuda argentina.

En un contexto de alta volatilidad internacional, el FMI advirtió en un documento sobre las caídas en las previsiones de crecimiento de la Argentina.

Según el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) difundido en las últimas horas, el organismo proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentará 2,1% en 2026, frente al 3,5% que estimaba en abril y mantuvo en la actualización de julio.

La revisión implica un recorte de 1,4 puntos porcentuales. En el informe elaborado hace un año, el FMI esperaba que la Argentina creciera 4% durante 2026, por lo que la proyección actual representa casi la mitad de aquella estimación inicial. El organismo también elevó su pronóstico de inflación promedio anual al 32,5%, frente al 30,4% calculado en abril.

En cuanto al año próximo, un año electoral, el organismo internacional de crédito espera que la economía siga creciendo y a un ritmo más elevado: estima un 3,5%. Es apenas medio punto menos que lo previsto en la revisión de julio, en tanto que la inflación para todo el año la ubica en el 21,2%.

Respecto de la revisión de las metas establecidas en el programa, Georgieva destacó el avance en materia fiscal, algo para lo que el gobierno argentino esperaba, si hubiera sido necesario, pedir un waiver o perdón ante la caída de la recaudación fiscal y la acumulación de reservas de dólares del Banco Central.

Según confirmaron ambos Caputo y Georgieva, se espera que los equipos técnicos den el resultado de la revisión en los próximos días.