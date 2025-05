Con reproches a Santoro, el FIT cerró su campaña con un acto en el Obelisco

La actual diputada nacional lanzó fuertes críticas al candidato del peronismo, Leandro Santoro. “Santoro se muestra como opositor, pero no puede explicar cómo el PJ está hace 18 años en la Auditoría General de la Ciudad y no dice ni ‘mu’. Tampoco por qué es un diputado a quien no se le conoce la voz en el recinto. ¿Alguien puede creer que los poderosos de esta Ciudad temen que Santoro gane una elección legislativa?”, lanzó Biasi.