El drama de Paula Bernini en medio de sus vacaciones: "Vulneraron la..."

"En mi caja de ahorro, en pesos y en dólares, yo había depositado plata de mi papá también para poder pagar los gastos que hacíamos acá en Europa con las tarjetas", continuó la periodista de TN.

"Hoy me metí para poder pagar justamente las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo, porque siempre hablamos de que te pueden hackear determinadas plataformas, determinadas redes, pero el home banking, la seguridad de un banco, no lo puedo creer", remarcó.

Embed

Luego, explicó: "Yo me di cuenta de que algo estaba pasando con mi home banking, porque yo no me podía meter. De un momento a otro, no pude poner más mi clave de seguridad. Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era un error de sistemas, que pruebe al otro día. Al otro día probé y no pude meterme. En ese momento recibí en mi mail una alerta de movimientos extraños. Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era porque estaba haciendo gastos en dólares. Me quedé tranquila".

"Volví a llamar al banco para que me dieran una clave provisoria. Me dijeron que no podían, que tenía que hacer un reconocimiento facial, el reconocimiento facial no me lo tomaba. Bueno, hoy después de mucho insistir, cuando les dije que usen la plata de mi home banking para pagar las tarjetas, me dijeron que la plata no la tenía, que me habían hackeado", siguió.

Además, Bernini sostuvo: "Esto no te arruina la vida, pero sí te hace pasar un mal momento, no está bueno. Y les voy a contar lo que verdaderamente me jodió".

"Se lo conté a mis viejos, no tendría que habérselos contado, porque se amargaron mucho. Porque mi papá se hace mucha mala sangre, este viaje se paga igual. De alguna manera, el viaje se va a pagar. Estamos en medio de un viaje que la estamos pasando maravillosamente y hay que seguir pasándolo así", cerró.

Embed

Paula Bernini le cumplió un gran sueño a sus padres: el emocionante video

Activa usuaria de la redes sociales, Paula Bernini había adelantado semanas atrás que estaba planificando un viaje muy especial, que incluía a sus padres Ana y Hugo. Así las cosas, en las últimas horas la popular periodista de TN se mostró junto a sus progenitores de paseo por Europa cumpliéndoles así este soñado anhelo, actualmente casi imposible para la gran mayoría de los argentinos por los enormes costos.

Lo cierto es que desde diferentes posteos de Instagram, Bernini viene relatando el itinerario que están haciendo y los diferentes paseos que están realizando. Así, el primer destino fue Madrid para luego seguir camino a Italia y desde Milán la periodista recurrió a sus historias virtuales para compartir su tour por los diferentes museos y lugares históricos que recorren en subte o colectivo, dado que "es más económico que el taxi", según contó ella misma.

Embed

“En ambas ciudades tuvimos un excelente servicio de alojamiento. Esto no es chivo, todo lo pago”, confió Bernini y detalló que “lo bueno de ser un departamento que buscamos en Airbnb o similar es que podemos algunas comidas hacerlas acá dentro, como el desayuno”.

En tanto, según pudo verse algunos de los lugares que la familia Bernini recorrió en Italia son las galería Vittorio Manuele y el famosísimo Duomo, sobre el que explicó: “Participaron en su realización más de 1000 artistas, incluido Leonardo Da Vinci, aunque nadie sabe quién fue el arquitecto original”, así como también contó detalles que conoció allí en la recorrida, con otros datos como que "cuenta con más de mil estatuas, muchas de ellas gárgolas. Es impresionante, imponente, indescriptible”.

Como era de suponer, y sin perder su espíritu de informar, la periodista de TN relató en otra de sus historias virtuales datos para que se anoten sus casi 500 mil seguidores. "Si te subís en los 'hot on, hot off', que son los micros que van recorriendo la ciudad y que tienen varios recorridos, podés pagar 24 euros un día o 30 euros dos días, por persona. Con eso, podes visitar toda la ciudad. Acá están las paradas y nosotros nos vamos a recorrer Milán. Encima te dan auriculares para que vos tengas audioguía”, señaló feliz junto a Hugo y Ana.