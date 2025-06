La reunión clave de Cristina Kirchner y Kicillof para definir la estrategia en la provincia de Buenos Aires.

cristina y Axel .jpg La "V" de la victoria y de "Viva Perón". Cristina y Axel Kicillof buscan que el peronismo se mantenga unido para las elecciones bonaerenses. (Foto: A24.com)

"Todos unidos triunfaremos"

Como dice la marcha peronista, esa es la idea fuerza que motorizó la reunión entre ambas figuras del principal partido de oposición nacional. Cuando lanzó su candidatura por la tercera sección de la provincia, Cristina Fernández dijo varias veces en su discurso, que era fundamental la unidad del peronismo para no perder el bastión histórico de ese partido.

Aunque - hay que decirlo - ella hizo lo contrario. Primero afirmó su candidatura personal y luego reclamó la unidad del peronismo bonaerense. También dijo públicamente que hubiese sido mejor tener una sola elección en octubre - para la provincia junto con las nacionales - en un claro mensaje al gobernador Kicillof.

Mientras tanto, Axel Kicillof sigue apuntalando su propio movimiento interno, llamada "Derecho al futuro". Para muchos, es la realización práctica de cuando en la campaña anterior - cuando Milei llegó a la presidencia - el gobernador habló de que había llegado el momento tocar "nuevas canciones".

Pero este breve resumen de las desavenencias entre ambos, parece que están empeñados en dejarlo en el pasado. Mirando al 7 de septiembre, coincidieron en armar una junta de "notables" de ambas corrientes internas para reunirse y acordar el orden de las listas de unidad.

Se renovará la mitad de la cámara de diputados provincial. Son 45 bancas en disputa. El peronismo aspira a ganar para retener su "bastión". Si repite los porcentajes de las elecciones anteriores, el PJ bonaerense espera ganar al menos 20 de esas bancas. Pero enfrente, tendrá - salvo una novedad - una alianza entre los libertarios y el Pro. Pese a las rispideces entre Javier Milei y Mauricio Macri, ambos bajaron el nivel que se vio en la campaña en CABA, para conformar, en provincia, una lista unificada.

Cristina, Kicillof, ¿y Massa?

En el año 2023, el peronismo, integró las listas se hizo con un tercer actor protagónico: Sergio Massa. En ese momento, el 50% de los lugares quedó reservado para que Cristina los ocupara. Kicillof y Massa se repartieron el otro 50% en partes iguales.

Pero ahora, la discusión es más compleja. El liderazgo del apellido Kirchner está cuestionado. Por más que Cristina sea la titular del partido a nivel nacional y su hijo Máximo, en el PJ bonaerense. Axel Kicillof es el hombre fuerte en "el bastión del peronismo". Por lo que se busca que para las listas de septiembre, se integren de esta manera:

33% para Cristina

33% para Kicillof

33% para Massa

En experiencias electorales anteriores, cuando no estuvieron juntos, perdieron. No quieren que esto pueda suceder en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Especialmente, porque un mes más tarde, serán las elecciones a nivel nacional. Allí se juega el partido principal: la integración del Congreso Nacional que acompañará a Javier Milei hasta el final de su mandato.

Kicillof y Cristina: "Quedaron en que vuelven a hablar en estos días"

Esta definición da por sentado que Cristina Fernández y Axel Kicillof necesitan volver a reunirse. Solo acordaron no romper o no enfrentarse. Pero el armado de la lista de candidatos es otra cosa y una discusión muy ardua. Mientras ese nuevo encuentro se produce, nada cambiará sustancialmente. Cristina Fernández de Kirchner, a no dudarlo, hará su propia campaña por la populosa tercera sección electoral. Los grupos de trabajo para la unidad no la alejarán de su agenda electoral.