Cristina Kirchner pidió autorización para que Lula da Silva la visite en su prisión domiciliaria

Embed

Los representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que se tiene que rever el lugar donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria, “a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones”.

Hace una semana, y en cumplimiento a las reglas de comportamiento que se le fijaron a la ex mandataria cuando se ordenó su detención bajo la modalidad de domiciliaria, el abogado Carlos Beraldi presentó un listado donde detalló nombres de familiares, abogados, médicos y custodios.

Toda aquella persona que no integra ese listado, debe contar sin excepción, con la autorización del Tribunal que ejecuta la pena, ya que un ingreso sin este previo trámite, puede ser considerado una violación a las normas de comportamiento que rigen sobre la ex presidenta para continuar gozando del beneficio del arresto domiciliario.

El pedido de los legisladores para visitar a CFK sin permiso

Hasta tanto no se pronuncie el máximo tribunal penal, sobre el planteo formulado por la ex vice, de no querer previa autorización para sus visitas, deberá someterse a las reglas que están vigentes desde el 17 de junio.

Los diputados y senadores kirchneristas habían señalado que no requerían pedir permiso. El juez Gorini les recordó que hay un procedimiento ajustado a las reglas de comportamiento que debe cumplir la ex vice.

A este tema, se suma la apelación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para que Cristina Kirchner cumpla la condena a seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una sede del Servicio Penitenciario Federal.

La Sala IV de la Cámara de Casación fijó audiencia para el lunes 7 de julio donde se analizará el reclamo de Beraldi para que las visitas que reciba Cristina Kirchner sean sin límite alguno y sin tener que pedir el permiso del juez Gorini. Asimismo, se analizará la apelación a la colocación de la tobillera electrónica.