El duro audio de Cristina contra Milei y su modelo económico: "Por eso me metieron presa"

En un pasaje duro de su mensaje dijo: “Bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero Macri y ahora Milei. Y las dos veces, por supuesto, el inefable (Luis) 'Toto' Caputo”.

Cristina: “Si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social"

La expresidenta cargó nuevamente con dureza sobre lo que interpreta como una mala gestión en la cuestión macroeconómica que tiene duras consecuencias para la microeconomía, la vida diaria de las personas. Responsabilizó directamente al presidente Javier Milei y a su ministro de economía.

El mensaje se envió especialmente al encuentro de la Bancaria - el poderoso gremio de los empleados de los bancos, que dirige Sergio Palazzo, quien, además, es diputado nacional por Unión por la Patria.

"Hay señales de que el modelo económico del gobierno de Javier Milei se cae”, repitió su consigna principal desde que dejó el poder, como vicepresidente de Alberto Fernández.

"Precisamente en estos días es que estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo. No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo", se escuchó en el mensaje que llegó con su voz a todos los bancarios.

Fue entonces que apuntó nuevamente contra el ministro "Toto Caputo" (así siempre se refiera la expresidente al titular de hacienda). Remarcó que este plan económico es similar al de Martínez de Hoz (en la dictadura militar) y el que el mismo Caputo instrumentó en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, apeló a la ironía para señalar:"Voy a pasar por alto la circunstancia de que Caputo no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país". A propósito de que la Argentina no fue incluida en la lista de países con posibilidades de ser reclasificados en el ranking de Morgan Stanley, que ubica a los países según el riesgo que presentan ante eventuales prestadores de crédito. Recientemente, incluso bajaron la clasificación de los Estados Unidos. La Argentina sigue estando entre los de "alto riesgo" para hacer inversiones o préstamos. El margen de que no den resultados o no se devuelva el dinero prestado es considerable, según Morgan Stanley. Entonces utilizó otra alegoría para seguir con sus críticas

milei y caputo enemigos para Cristina.jpg

"Vaya un pollo entre gallinas", la irónica crítica de CFK

Cristina dijo: "Esta es la verdad: (el ministro) quería acceso a los mercados financieros para seguir endeudando. Así que vaya un pollo entre tantas gallinas, bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero Macri y ahora Milei. Y las dos veces, por supuesto, el inefable Toto Caputo".

La frase "vaya un pollo entre gallinas" se usa para describir a una persona que se encuentra en un lugar o situación donde la mayoría de las personas son diferentes a ella, ya sea por su apariencia, personalidad, o cualquier otra característica. Así señaló de manera figurada que el ministro de economía pretendió algo muy diferente de lo que está dispuesto a ofrecer el mundo financiero y quedó expuesto por ello.

Nueva advertencia por la fuga de dólares

Pidió "prestar mucha atención ya que el pasado jueves, el Gobierno no pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos.Vengo hablando de que al Gobierno le faltan dólares. Bueno, ahora no pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos, tal como lo venía haciendo", insistió la titular del PJ con arresto domiciliario.

En ese marco, se refirió a un tema que conoce porque los gobiernos kirchneristas - incluido el del Alberto Fernández, lo padecieron: habló de un déficit de las cuentas públicas de US$ $5000 millones, debido fundamentalmente a importaciones, salida de argentinos al exterior y, obviamente, pagos de deuda“. No dijo si es partidaria de reponer el cepo que colocó, para precisamente, impedir el acceso a las divisas para empresas y ciudadanos ante la caída de la actividad económica en sus gobiernos.

Y culminó con otro de sus reclamos permanentes en materia económica: "En 45 días se llevaron un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario, el de Milei. O sea, en 45 días se esfumaron US$ 4.000 millones de dólares“, estimó. El fallo que dejó firme la condena no solo dispone la pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A ella y al resto de los condenados de la causa "vialidad" se les impone devolver un total de $560 millones de dólares, porque "la maniobra señalada generó un enorme perjuicio producido al estado nacional". (SIC, en el fallo condenatorio de la Cámara).