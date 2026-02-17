Doble tragedia: atropelló a un ciclista, huyó y después protagonizó otro accidente

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de Salta, personal de seguridad vial, bomberos y peritos de criminalística, lo que obligó a restringir parcialmente el tránsito durante varias horas para realizar las tareas de rigor.

El director general de Seguridad Vial provincial, Adrián Sánchez Rosado, señaló que una de las principales hipótesis apunta al exceso de velocidad y al consumo de alcohol. “Se puede presumir que hubo alta velocidad por el estado de los vehículos. También se presume, por declaraciones de testigos, que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, ya que lo hacía en zigzag en distintos tramos”, afirmó, mientras se aguardan los resultados de los análisis toxicológicos.

Dos mujeres fallecieron tras un trágico choque entre una moto y una camioneta en Tucumán

Un choque fatal ocurrido en la madrugada del domingo dejó dos víctimas mortales y generó conmoción en Tucumán. El siniestro se produjo alrededor de las seis sobre la Ruta Nacional 157, en las inmediaciones de La Madrid, departamento Graneros, cuando una camioneta y una moto que circulaban en el mismo sentido colisionaron por causas que aún se investigan.

Según consignó el diario El Tucumano, la Toyota Hilux era manejada por J.P.R., de 29 años, domiciliado en Graneros, quien viajaba con otros cuatro adultos. En el rodado menor, una Corven 110 cc, iban Luciana Cardozo y Erika Luna, de 29 y 23 años, también residentes de la zona. Ambas murieron en el acto a raíz del impacto.

El expediente judicial fue iniciado bajo la figura de lesiones culposas seguidas de doble homicidio culposo, con intervención de la Unidad Regional Sur. Efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar para preservar la escena y relevar pruebas que permitan reconstruir la mecánica del choque y establecer responsabilidades.

El operativo incluyó la participación de la comisaría de La Madrid y se realizó bajo directivas de la Justicia local, que dispuso los estudios técnicos correspondientes.

Respecto de los ocupantes del vehículo, G.D.G., de 22 años, sufrió politraumatismos, mientras que Y.D.C., de 19, fue diagnosticada con lesiones múltiples y una fractura en el brazo derecho. Ambos viajaban como acompañantes en la camioneta y recibieron atención inicial en el hospital de Concepción. Posteriormente fueron derivados en ambulancias del Siprosa al Centro de Salud, donde permanecen internados en estado estable y bajo control médico.

El hecho tuvo fuerte repercusión en redes sociales y en la comunidad, donde comenzaron a circular mensajes de despedida, condolencias y pedidos de justicia difundidos en perfiles personales y publicaciones de medios locales.

Entre los mensajes más compartidos figura el de una vecina que expresó: “Cuánto dolor deja tu partida, todo un pueblo te llora. Mis condolencias a toda tu familia e hijos. Q.E.P.D. Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Otra publicación reflejó el vínculo cercano con una de las víctimas y señaló: “Mi Lu mi amiga del alma no lo puedo creer el dolor q siento ahora me dejaste destrozada anoche te vi por ultima vez y me dejaste a tu Sofi así la cuide gracias porq tus confianza y por todo tú amor y amistad te voy a extrañar mucho”.

En paralelo, también se multiplicaron los reclamos de esclarecimiento. Una usuaria escribió: “Justicia por las chicas. Justicia por mi Lu”, un mensaje que se replicó en distintos perfiles y evidenció el impacto que el caso generó en el entorno social de las jóvenes.