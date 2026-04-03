El abogado denunciante de la operación rusa en medios argentinos: "Es un hecho sin antecedentes"

El abogado también cuestionó la escala del fenómeno. “La magnitud llama la atención, tantos medios, tantas notas. No hay antecedentes en la Argentina de 250 publicaciones en 20 o 25 medios. Es realmente asombroso y debe dar transparencia la Justicia”, afirmó.

En su planteo, insistió en que el objetivo principal es determinar responsabilidades y brindar claridad a la ciudadanía. “Cuando uno lee una noticia lo hace con tranquilidad, puede estar de acuerdo o no. Acá lo que estamos tomando conocimiento es que hay gente que no dice lo que uno está leyendo por una opinión, sino por un interés económico. Ahí lo vuelve grave y peligroso.”, explicó.

Además, sostuvo que muchas de las publicaciones habrían tenido un sesgo específico. “Muchas de esas críticas eran sobre el Gobierno nacional y sus políticas, y esa crítica era direccionada”, indicó al tiempo que vinculó el caso con episodios previos de tensión política.

Respecto de las medidas de prueba, Monastersky señaló que la investigación deberá establecer quiénes publicaron los contenidos y con qué finalidad. “La denuncia va a tener que corroborar por qué se publicaron esas notas, si existen periodistas propios, si alguien la firmó, si alguien solicitó esa publicación. Si ese periodista no existe, ya de por sí es grave, porque se estaría apoyando en una noticia falsa”, expuso.

También advirtió sobre la posibilidad de que algunos medios hayan sido engañados por empleados propios. “Puede haber medios que fueron engañados por una persona que tenían trabajando y que esas personas cobraron dinero. Eso lo vuelve peligrosísimo porque afecta la credibilidad”, sostuvo.

Finalmente, el abogado pidió la intervención del Ministerio Público Fiscal y subrayó la gravedad institucional del caso. “Amerita que el fiscal haga una investigación seria y que el juez controle esa investigación. Si se llega a probar que buscaban desestabilizar al Gobierno nacional, es un hecho sin antecedentes por su magnitud y debe ser castigado con todo el peso de la ley, porque son circunstancias que pueden alterar el orden constitucional”, concluyó.