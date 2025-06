El Gobierno habilitará la importación de autos 0 KM y usados para particulares

La medida se enmarca en el plan de desregulación económica impulsado por el presidente Javier Milei, y llega en medio de un clima tenso entre el Ministerio de Economía y las automotrices locales por la política de precios.

En mayo, varias terminales habían aumentado los valores de los autos 0km, pero luego retrotrajeron las subas tras una advertencia del ministro de Economía, Luis Caputo: “Vamos a utilizar las herramientas que tenemos para que bajen”. Sin embargo, en junio las listas llegaron con aumentos de entre 2 y 3%, lo que reavivó el conflicto.

image.png

"Un gobierno que siempre está pensando en la gente"

Según Sturzenegger, "el gobierno de (Javier) Milei es un gobierno que siempre está pensando en la gente. Está centrado en la gente. No está pensando si le sirve la casta. No vamos en contra de nadie, vamos a favor de la gente”.

Otro punto que valoró el funcionario fue el impacto de importar más vehículos para áreas de trabajo e industriales, vinculadas al sector energético y minero.

“También habilitamos la importación de vehículos que sean vehículos especiales usados, que son por ejemplo los camiones que llevan las plataformas petroleras. La gente de la minería lo que me decía es: ‘Con esto por ahí me traigo el camión o no me traigo el camión, pero definitivamente me puedo traer los repuestos usados. Y a mí me bajaste el costo de funcionamiento de este camión un 40%’. Lo mismo para la producción de petróleo en Vaca Muerta”, concluyó.