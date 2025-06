La nueva foto de unidad del peronismo, detrás de la figura de Cristina presa y los detalles de la marcha del 18

La única ausencia resonante fue la de Axel Kicillof, gobernador de la provincia más importante y enfrentado con Cristina y La Cámpora. Desde los dos sectores salieron a avisar que no hubo invitación a gobernadores, que van a participar de un próximo encuentro.

Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, sí se sumó al encuentro del jueves. Pero no en calidad de mandatario, sino como presidente del PJ provincial.

Tampoco aparecieron, al menos por ahora, figuras como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. Ambos eligieron mostrarse juntos, inaugurando la repavimentación de la ruta 307 entre Amaicha del Valle y Catamarca. Fue el mismo jueves, poco antes de la cumbre del PJ. La postal habla por sí sola. No todos en el peronismo están dispuestos a pagar el costo de esa foto. Tampoco hay novedades del peronismo cordobés, de Salta o de Misiones. Habrá que esperar.

Cristina y La Cámpora arman una gran manifestación para el miércoles 18, día que Cristina se tiene que presentar en los Tribunales de Comodoro Py para conocer los términos de su detención. En el peronismo hay expectativa, pero también nerviosismo. Nadie descarta un desborde, y algunos creen que el juez podría optar por tomarle declaración por Zoom para evitar problemas.

El peronismo está armando columnas desde todas las provincias, como si fuese el 17 de octubre. Pero con menos fe y más bronca. El Gobierno va a tener que ver cómo ordena tremenda manifestación. Las columnas van a acompañar a Cristina desde su casa en San José 1111, barrio de San Cristóbal hasta Retiro. La presentación es a las 13; deberían salir tipo 9.

El operativo clamor tiene dos niveles: el simbólico y el operativo. En el primero, destaca el comunicado titulado “Argentina con Cristina”, que dramatiza el escenario con tono de manifiesto: habla de una "Argentina sin peronismo" como destino inevitable si la Corte logra su cometido.

En el segundo plano, Teresa García, secretaria del PJ detalló la lógica militar del despliegue: a la reunión del jueves del PJ nacional con ex candidatos presidenciales y partidos aliados se sumaron:

El viernes universidades, la CONADU , gremios y organizaciones sociales;

universidades, la , gremios y organizaciones sociales; El sábado habrá encuentro con intendentes de todo el país, de forma presencial y virtual;

habrá encuentro con de todo el país, de forma presencial y virtual; El martes a las 15 horas será el turno de la CGT encabezada por Daer ;

será el turno de la encabezada por ; Y ese mismo martes a las 18 , se reunirán con los gobernadores .

, se reunirán con los . Todo apunta al 18. Todo se organiza para proteger a la jefa.

Pero incluso ese despliegue muestra sus límites. Cristina aglutina, sí, pero también espanta. Las denuncias por corrupción no fueron solo un patrimonio judicial, sino un lastre electoral. Hay sectores de la oposición que podrían confluir con el peronismo en su rechazo a Milei, pero frente a la posibilidad de quedar pegados a Cristina, prefieren buscar otro camino. Así, el peronismo suena fuerte, pero no logra sonar amplio. Y sin amplitud, no hay victoria.

"Vamos a volver", dicen. Por ahora, lo que vuelve es la pregunta: ¿con qué peronismo?