Bárbara Lanata tras el fallo contra Cristina: "Es algo en lo que mi papá trabajó mucho"

Además, la hija de Lanata confió que estos días su padre estuvo "muy presente" porque además del fallo, el 7 de junio fue el día del periodista y recibió en su nombre el diploma de miembro honorífico que le otorgó la Biblioteca Nacional.

"Está bueno sentir que tanta gente lo recuerda y el cariño", comentó sobre los llamados que recibió durante estos días por la coincidencia de esos eventos. "Fue una semana que pasaron tres cosas que hizo que estuviera muy presente", recalcó.

También, hizo referencia al proceso de duelo que atraviesa por el fallecimiento del periodista, ocurrido el 30 de diciembre del año pasado, como consecuencia de complicaciones en un cuadro de neumonía: "No termina de irse, pasaron cinco meses, no es mucho", se sinceró y señaló: "No sé cuándo empieza a ser mucho".

Respecto a los consejos que recibió de su padre, Bárbara contó que le decía que "había que decir que no, que no había que ir a los lugares a los que no se quería ir".

Entre otros aspectos, remarcó que pese a la complejidad de los casos que investigaba su papá "nunca le transmitió miedo" y remarcó que en su familia "siempre" tuvieron "una vida muy normal".