Feria de productos regionales, cortes de pelo gratis y el apoyo de Juan Grabois: los piqueteros mantienen el acampe en la 9 de Julio

Según mostró una cámara de A24 este jueves en un recorrido por el asentamiento, uno de los puestos pertenecía a una cooperativa de producción agroecológica de Guernica que vendía mieles, tinturas madres, plantas de viveros e intercambiaba semillas. Otro de los puestos era de Barrios de Pie y ofrecían cortes de pelo y peinados con trenzas gratis.

Embed

El apoyo de Juan Grabois

Este jueves se conoció que Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que integra el Frente de Todos, respaldó el reclamo de las organizaciones de izquierda y visitó el acampe donde se sacó una foto con Eduardo Belliboni, conductor del Polo Obrero.

"Mi obligación como militante social es acompañar la lucha de los humildes", declaró Grabois ante la prensa, aunque aclaró que su lugar está dentro de la coalición del Frente de Todos.

"La mínima coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, me obliga a venir a solidarizarme, más si los compañeros me lo piden", manifestó Grabois, quien agregó que "hasta que haya trabajo digno para todo el mundo, o un ingreso que por lo menos empate a la canasta de indigencia, no se va a resolver la conflictividad social".

Captura.PNG

Sin respuesta del Gobierno nacional

Por su parte, el Gobierno nacional mantiene su postura de no atender a las agrupaciones de izquierda, y el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera, afirmó en declaraciones a Télam que hay una "desmesura" el reclamo y aseugró que "hay una motivación política" detrás.

Tras la reunión que tuvieron el lunes con los manifestantes, desde el Gobierno explicaron que "en dos cosas no estuvimos de acuerdo: ellos quieren nuevos planes de Potenciar Trabajo y sus altas, y quieren también que se restituyan ese beneficio a las personas que tiraron piedras hace unos días en el Congreso Nacional y por lo cual el ministro tomó la decisión de no activar esas altas".

"El Polo Obrero (PO), que es el que conduce este conflicto, hace un mes en Plaza de Mayo, aprobó un plan de lucha donde estaba contemplado este acampe de hoy. Y ese plan preveía reuniones. Bueno, tuvimos las reuniones y, sin embargo, no alcanzó. Claramente hay una motivación política; si no, no se entiende la desmesura del reclamo. El piquete nació en la Argentina por gobiernos que no escuchaban, que eran insensibles y miraban para el costado. Bueno, nosotros nos reunimos todo el tiempo y seguiremos instando al diálogo como salida a los problemas", cuestionó el funcionario.