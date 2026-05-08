Imputaron a Demian Reidel, expresidente de Nucleoeléctrica Argentina, por presuntas irregularidades

La imputación contempla posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su momento, Reidel negó haber realizado gastos personales y sostuvo que sus resúmenes “no muestran ningún consumo indebido”.

Imputado por presuntas gastos injustificados con tarjetas corporativas

El fiscal federal Ramiro González pidió avanzar con una investigación penal por esas supuestas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal. La causa - en manos del juez federal Daniel Rafecas - se centra en consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período en el que Reidel estuvo al frente de la compañía.

Entre los consumos bajo sospecha figuran pagos en Madrid, Valencia, Alemania, Italia, Corea del Sur y otros destinos internacionales. La investigación también analiza adelantos de efectivo y gastos vinculados a servicios de playa en la costa española. Parte de esa información surgió de un reporte incorporado al informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso tras un pedido de acceso a la información pública.

El fiscal González solicitó medidas de prueba para identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa, para poder determinar si - con los elementos que solicitó - corresponde imputar a otras personas.

Desde Nucleoeléctrica sostuvieron que los gastos corresponden a viajes y capacitaciones técnicas vinculadas al funcionamiento de Atucha I y remarcaron que las tarjetas corporativas son auditadas. Sin embargo, la Justicia buscará determinar si parte de esos consumos excedió el marco permitido para viáticos y actividades oficiales.

Frente a las acusaciones, Reidel negó haber utilizado fondos públicos para gastos personales. El exfuncionario aseguró que sus resúmenes de tarjeta “no muestran ningún gasto personal” y reclamó que se investigue “hasta el último peso” utilizado durante su gestión. Es por eso, que el fiscal lo imputó en la presunta comisión de un delito y pidió más detalles de prueba.