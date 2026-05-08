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Imputaron a Demian Reidel, expresidente de Nucleoeléctrica Argentina, por presuntas irregularidades

El fiscal Ramiro González impulsó la investigación tras una denuncia de Marcela Pagano. Es por supuestas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas.

Reidel

Reidel, ex funcionario de nucleoeléctrica, procesado e imputado por la justicia. (Foto: Gentileza NA)
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La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien apuntó contra Reidel y otros integrantes del directorio, la sindicatura y usuarios de una cuenta corporativa identificada con el número 338402. Según la presentación judicial, se habrían realizado consumos personales en viajes al exterior entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Esta presunta irregularidad surge de las respuestas por escrito entregadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el día 29 de abril, cuando dio su informe ante los Diputados, como establece la Constitución Nacional. Ese día, la situación patrimonial de Adorni, más la presencia del presidente Milei en las galerías, se llevaron toda la atención. Pero de la revisión de sus respuestas por escrito surgió esta denuncia.

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Ahora, el fiscal González da crédito a la denuncia e imputó al ex funcionario. Entre los gastos bajo sospecha figuran compras en free shops, peluquerías, bares, restaurantes, hoteles y hasta discotecas en distintas ciudades del mundo, especialmente en Europa. También se investigan pagos vinculados a servicios de playa, locales de ropa y adelantos de efectivo realizados fuera del país.

La imputación contempla posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su momento, Reidel negó haber realizado gastos personales y sostuvo que sus resúmenes “no muestran ningún consumo indebido”.

Imputado por presuntas gastos injustificados con tarjetas corporativas

El fiscal federal Ramiro González pidió avanzar con una investigación penal por esas supuestas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal. La causa - en manos del juez federal Daniel Rafecas - se centra en consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período en el que Reidel estuvo al frente de la compañía.

Entre los consumos bajo sospecha figuran pagos en Madrid, Valencia, Alemania, Italia, Corea del Sur y otros destinos internacionales. La investigación también analiza adelantos de efectivo y gastos vinculados a servicios de playa en la costa española. Parte de esa información surgió de un reporte incorporado al informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso tras un pedido de acceso a la información pública.

El fiscal González solicitó medidas de prueba para identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa, para poder determinar si - con los elementos que solicitó - corresponde imputar a otras personas.

Desde Nucleoeléctrica sostuvieron que los gastos corresponden a viajes y capacitaciones técnicas vinculadas al funcionamiento de Atucha I y remarcaron que las tarjetas corporativas son auditadas. Sin embargo, la Justicia buscará determinar si parte de esos consumos excedió el marco permitido para viáticos y actividades oficiales.

Frente a las acusaciones, Reidel negó haber utilizado fondos públicos para gastos personales. El exfuncionario aseguró que sus resúmenes de tarjeta “no muestran ningún gasto personal” y reclamó que se investigue “hasta el último peso” utilizado durante su gestión. Es por eso, que el fiscal lo imputó en la presunta comisión de un delito y pidió más detalles de prueba.

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