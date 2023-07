Gabriela Cerruti, más polémica que nunca: aseguró que en Argentina "no hay hambre"

Al ser consultada por la fuerte suba del dólar, destacó que “cuando el dólar blue sube no es porque el pequeño ahorrista compra. Es porque hay compras o no hay liquidación de grandes compradores. Es un mercado chico que no tiene que ver con la cantidad de dólares que se liquidan en el Banco Central” y aseguró que “el ministro de Economía, Sergio Massa está encima monitoreando (el dólar blue). El gobierno está en ver de qué forma se hace el desembolso del 31 y terminar de cerrar el acuerdo que tiene su base armada. Eso va a tranquilizar mucho esto”.

“Todo eso está teñido por el cierre del acuerdo con el FMI. Entonces, hay especuladores y gente que piensa que el Fondo va a obligar a devaluar y por lo tanto hay que subir el dólar blue... El tema del FMI ha condicionado permanentemente a este gobierno”, sumó.

Qué dijo la portavoz presidencial sobre la inflación

Sobre la inflación en el país, que ya acumula un 115,6% interanual, aseguró que “hay diferentes causas y razones, que las podemos ir explicando. Primero, que asumimos con un 53% de inflación que dejó Macri en diciembre; después pasó lo de la pandemia, donde se produjo una necesidad de emisión; después tenés lo que implica la inflación internacional en el mundo y en los precios por la guerra en Ucrania; después viene el impacto de la sequía. Estas son las causas claras, externas”, dijo.

Luego, aseguró que “te quieren hacer creer que la Argentina está en crisis”, y explicó a continuación: “La Argentina estuvo en crisis en 2001, cuando gobernaban la Alianza y Patricia Bullrich. Yo digo que la Argentina hoy tiene inflación y un problema con el dólar, pero sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener en crisis”.

Y añadió: “Voy a discutir un poco el tema de la medición de pobreza, que es polémico (en torno al 40%). Sabemos que solamente se mide por ingreso y entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado”. Y cerró: "una cosa es alguien que no tiene para comer” y otra “alguien que no llega a fin de mes” .