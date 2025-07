Guillermo Francos, con Novaresio: "El veto presidencial de las tres leyes va a ser total"

Embed

En ese sentido, negó reemplazar a Caputo y señaló: "Santiago es una persona muy importante para el Presidente, un asesor estratégico. Es una persona a quien el Presidente le tiene una enorme confianza y un gran aprecio".

Además, afirmó que es "absolutamente falso" que Caputo haya sido eyectado del Gabinete.

La posible candidatura de Bullrich

Consultado respecto de la posibilidad de que Bullrich encabece la lista de LLA en las elecciones nacionales de octubre, Francos reconoció: "Creo que sí". En ese sentido, justificó que la ministra de Seguridad "es una dirigente que ha sumado mucho prestigio" al partido libertario.

"Puede estar posicionada para la jefatura de gobierno de la Ciudad", evaluó, y frente a la intervención de Novaresio, que la ubicó como posible candidata a vicepresidenta, opinó: "Puede ser. Me la imagino a Patricia en una función más ejecutiva, pero también podría ser una candidata a vicepresidenta con una fórmula muy potente" junto a Milei.

Por su parte, descartó ser candidato y comentó que su intención "es seguir colaborando con el Presidente de la Nación".

La interna con Villarruel

Consultado por Novaresio por si el Gobierno quiere la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Francos fue categórico: "No, para nada. Hay diferencias políticas. El Presidente tiene algunos reclamos hacia la vicepresidenta".

Sobre el vínculo del binomio presidencial, aseguró que "va ser difícil" que se pueda recomponer la relación, aunque destacó que el "Gobierno tiene otras personas que pueden generar que esa relación no se vaya a interrumpir".

Respecto a la definición de "traidora" que el mandatario hizo sobre su vicepresidenta, Francos opinó que "la catalogó así porque podría no haberse sentado y dado la posibilidad de que haya sesión" en el Senado el 10 de julio último cuando se aprobaron las leyes del aumento de las jubilaciones, de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

En cuanto a la participación de la titular del Senado ese día en el que presidió la sesión, el funcionario remarcó: "No creo que haya tenido la intención de perjudicar al gobierno del que ella participa" y confió que conversó con ella en esa oportunidad: "Analizamos cuál era la situación y me dijo que se iba a hacer igual la sesión aunque no se sentara".

Respecto de un eventual acercamiento en vínculo entre Milei con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respondió: "En lo personal, me parece que no".

El mensaje para Cristina Fernández de Kirchner

Respecto a expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Francos confió: "No sé si tendríamos diálogo porque en este período la hemos confrontado mucho" aunque admitió que a la titular del PJ la conoce porque fueron "diputados juntos".

"Le diría cómo te equivocaste", respondió Francos a la consulta de Novaresio sobre lo qué le diría a la exmandataria en el caso de tener la oportunidad y analizó que "hay mucho de cinismo" en el comportamiento de Fernández de Kirchner. "No puedo creer que se crea su discurso. Ella les habla a sus fieles. Hay gente que la mira como si hubiera sido una genia en la gestión pública y ha sido un desastre", recriminó.

La integración de la Corte Suprema

El funcionario se manifestó a favor de que haya al menos un miembro que sea mujer en el máximo tribunal y evaluó que hoy en día "está sobreexcedido el trabajo de la Corte con tres integrantes".

"Hay que buscar un número que sea razonable", propuso y expresó: "Ojalá pudiéramos conseguir consenso para los dos miembros ahora".

El cierre de listas en PBA

Francos evaluó que "los cierres de lista siempre dejan heridos", en referencia a las inscripciones que los partidos políticos hicieron de sus alianzas frente a la Justicia electoral para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

"En el caso de la provincia de Buenos Aires, presentamos nuestra lista de candidatos en los términos que marcaba la ley", destacó, al referirse al espacio que conformó La Libertad Avanza con el PRO, y contrastó: "El gobierno provincial, por ejemplo, no consiguió ponerse de acuerdo y se cortó la luz mágicamente. Y la Justicia le dio plazo dos días más".

Al respecto de esa polémica, advirtió que "es la primera vez que pasa" y lamentó que ese hecho "demuestra la impunidad que existe para tratar estos temas". Además, denunció que la justicia electoral "tiene una tendencia política" y recriminó que "no estuvo a la altura" porque, dijo, "las reglas se ponen para todos". "Fue un hecho lamentable", insistió.