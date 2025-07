La polémica frase de Morena Rial sobre su futuro laboral: "Ni loca..."

El periodista también consultó sobre la posibilidad de una eventual detención: "¿Hay posibilidad de que vaya detenida?". "No, porque ella ya está con un beneficio, una excarcelación extraordinaria", contestó el abogado

Acto seguido, Morena agregó: "Aparte no son hechos que salieron ahora, o sea ya estaban puestos en la misma causa, me están haciendo indagatoria, porque no la hicieron en su momento".

Por último, el cronista quiso saber: "¿Estás buscando laburo? Que era uno de los requisitos de la Justicia". "Me va a dar laburo (por Cipolla)", contó la hija de Jorge Rial. "¿En un super, no? Dónde es", le preguntó Riva Roy. "No, pará, tampoco a las 8 de la mañana", lanzó. "¿Por qué no? Todos nos levantamos a las 8 de la mañana y salimos a laburar", le contestó el movilero. "Los amo a todos, vuelvo a ser meme, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana", siguió Morena y Cipolla detalló: "Va a estar en mi estudio como secretaria y aparte un proyecto que próximamente se va anunciar en las redes".

Morena Rial faltó otra vez a su tratamiento psicológico y complica su situación judicial

Semanas atrás, Morena Rial se ausentó de las pericias psicológicas que le exige el Tribunal de San Isidro. La mediática no cumplió con la citación obligatoria y brindó sus explicaciones sobre lo sucedido, generando nueva controversia en torno a su situación judicial.

La influencer volvió a quedar bajo la lupa por no respetar los lineamientos impuestos para conservar el beneficio de excarcelación extraordinaria que se le otorgó. Este es el tercer episodio de inasistencia: en dos oportunidades manifestó haber tenido inconvenientes con las comunicaciones, mientras que en otra ocasión señaló que estaba enfocada en conseguir trabajo, por lo que no presentó los papeles requeridos. En esta última instancia, informó que había cambiado de profesional de salud mental, aunque no notificó dicho cambio en tiempo y forma.

En DDM (América TV), Martín Candalaft detalló los movimientos del caso, insinuando que Morena estaría incurriendo en una postura desafiante frente al Poder Judicial. “No soportamos más. Estamos hasta acá de que no cumpla con las condiciones que pusimos. Después ella no explica, pero preferimos que cumpla”, aseguró el periodista, haciendo referencia al nivel de tolerancia agotado que muestran desde el tribunal.

"La Justicia le pide que cumpla con dos cosas: que se presente dos veces por semana en el juzgado y que presente el certificado del tratamiento psicológico", mencionó Candaladft sobre los requisitos establecidos por las autoridades.

Tras su introducción, el periodista procedió a leer el expediente oficial que detalla los motivos detrás de la ausencia de Morena y cómo avanza el proceso. "Para dejar debida constancia, en fecha 3 de julio, compareció la imputada Morena Rial en relación con la comparecencia que debe hacer, es decir, vino acá. En esa oportunidad manifestó que los certificados que acreditan los motivos de la incomparecencia estaban en poder de su abogado. Pero explicó que había una justificación: tenía el archivo en su teléfono, pero no lo tenía encima en ese momento, por lo que se comprometió a enviarlo por correo electrónico, actividad que no fue realizada hasta la fecha", dice la primera parte del escrito donde explica el motivo por el cual no presentó el certificado.

Además, Candalaft profundizó sobre lo que implica ese incumplimiento: "Tengo un documento de por qué no me presenté. Fue el 3 y hasta el 8 de julio el documento que tenía que presentar, no lo había presentado". Mariana Fabbiani, presente en el piso, aportó: "Si se presentó la semana siguiente al 3". Respecto a la evolución del tratamiento psicológico y psiquiátrico, también se reveló que Morena comenzó a ser atendida por otro especialista, sin que esa nueva atención haya sido comunicada oficialmente. Cabe destacar que el profesional anterior fue Carlos Díaz, quien está implicado en la causa por el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

El cierre del documento emitido por el Tribunal de San Isidro establece: "Hasta la fecha no se han incorporado al expediente digital las constancias que acrediten, por parte de Morena Rial, los motivos de su incomparecencia durante la semana del 23 al 29 de junio, ni tampoco se ha adjuntado regularmente, desde la concesión de la excarcelación extraordinaria, la documentación que acredite la evolución del tratamiento psicológico que estaría realizando. Corráse traslado al Sr. Agente Fiscal para que se expida sobre la situación procesal de la encartada".