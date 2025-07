Sergio Berensztein con Luis Novaresio: "Karina se inscribe en la tradición de las mujeres que tienen pelotas"

Luego Novaresio lo llevó a la realidad de la provincia de Buenos Aires. Berensztein dijo que hay una chance extraordinaria de ganar las elecciones en ese distrito.

"Creo que La Libertad Avanza no tiene un líder en el distrito, pero tampoco hay un gran líder en la oposición. La gran consciente de ese fue Cristina, ella no lo va a reconocer porque la autocrítica no está en su naturaleza. Dice cosas que a veces te llaman la atención", señaló, y remató: "Es más innovadora Cristina que Kicillof, fijate que contradicción".

Berensztein: "A Sarmiento también le decían el loco"

Cuando Novaresio le preguntó sobre la personalidad de Javier Milei se remontó a la figura de Sarmiento. Dijo que a Sarmiento también lo apodaban así, ese es un dato objetivo, pero otra cosa es que lo sea. "Cuando llegás al poder, yo digo que buena parte de lo que sos o lo que estudiaste pasa a un segundo plano. La propia dinámica de la institución o el rol que tenés que cumplir te domina", dijo.

"Perdés control de lo que hacés, ya no sos más vos, sos el rol que desempeñás", agregó. "Podés cambiar de ideología, de partido, de sexo, de fútbol - aunque no conozco muchos casos - pero no podés cambiar tu carácter, tu forma de ser".

Argentina es "un país en transición"

Esa fue otra de las definiciones de Berensztein sobre este momento del país, con el gobierno libertario. "Este es un país que está dejando de ser lo que fue y está empezando a ser otra cosa", aventuró Berensztein.

"Hay una sociedad que después de mucho sufrimiento, mucha frustración, está aceptando cosas, tal vez inaceptable en otro contexto, con tal de tener un poquito de tranquilidad", dijo.

Para Berensztein, "el sentido común debería decir, austeridad siempre, criterios muy razonables de administración, pero hay veces en que tenés que gastar y está bien. No hay necesidad de aferrarse a extremos".

Cuando Luis Novaresio le preguntó por la vocación republicana que presidente Milei, respondió: "No creo que sea un presidente que quiera fortalecer los mecanismos republicanos porque no lo siente".

Y agregó: "No tiene vocación cívica, republicana. No la tiene, no militó de joven, pero no es un presidente - esto me va a traer enemigos - autoritario".

"Dice groserías que a mí me molestan, porque uno tiene un idioma tan hermoso como el castellano, digamos: si tenés razón, para qué vas a gritar", y entonces agregó: "¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué insultar? Yo creo que él combina giros pragmáticos casi permanentes con radicalización discursiva".

"Yo creo que el Presidente se hace el loco, pero no es loco. Hay un estilo Milei en la política, creo que es irrepetible y sería un error si alguien busca imitarlo", indicó.

En otro momento dijo que sería un error que alguien buscara imitarlo, como con Menem o Alfonsín. Dijo que no cree que se parezca a Menem. "Coinciden en una idea importante en cuanto al rol del mercado, de la economía", aclaró.

Cuando Novaresio le preguntó si hay riesgo "kuka" (el regreso del kirchnerismo), respondió: "Si por riesgo 'kuka' vos te referís a una reversión a políticas públicas, lamentablemente puede ser con kirchnerismo o sin kirchnerismo, pero riesgo hay".

En el final, dejó esta frase: "No hubiese existido Milei sin Macri. Y no hubiesen existido los dos sin el conflicto con el campo".