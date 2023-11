Javier Milei cuestionó al Mercosur y a Lula: "Así como está no sirve"

"Yo separo la cuestión de las relaciones con el mundo de lo diplomático y lo comercial. En lo comercial, como liberal no les debería sorprender que sea un devoto del libre comercio", explicó de entrada.

En ese sentido, avisó que "la economía se va a abrir unilateralmente solo en el momento que se termine con la reforma fiscal y la reforma laboral, tal que la Argentina sea competitiva en esos términos".

Luego, aseveró que "el Mercosur ha fallado, ni siquiera ha pasado la etapa de ser una unión aduanera. Es una unión aduanera súper defectuosa. Así como está no sirve".

"Yo voy a estar alineado con EE.UU., Israel, el mundo libre y no quiero saber nada con comunistas, con aquellos que no respetan la paz, los autócratas y con los que no respetan la democracia liberal", afirmó.

Y volvió a criticar al presidente de Brasil, Lula, al decir: "No puedo ser aliado con quien pone recursos para interferir un proceso electoral en otro país".