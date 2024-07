La dolorosa confesión del papá de Loan: "estaba previsto, pero no para ese día"

José Peña compartió con el público su profundo vínculo con Loan, pintando una imagen tierna y desgarradora de su vida diaria antes de la desaparición. “Me levantaba y él me seguía. Ponía la pava y él tomaba el mate. Me seguía a todos lados. Voy a la huerta y me quiebro por Loan,” relató con la voz quebrada. A 29 días sin su hijo, su pasión y amor por Loan son evidentes. “Me emocionan las criaturas. Me da pena y me duele por dentro. A veces no puedo llorar. Hablo pero no soy esa clase de gente que no habla con los menores. Yo tengo ese corazón...”

El veterano conductor, Chiche Gelblung, preguntó cómo se encontraba Peña, quien respondió: “Anoche dormimos un poquito, pero me cansó ir al Obelisco. Ni media hora aguantamos, tuvimos que salir. Me daban regalos para Loan. Me los ponían en el bolsillo,” revelando el agotamiento emocional y físico que enfrenta.

Caso Loan: cómo se realizará la pericia de ADN en la camioneta de Caillava y Pérez Caso Loan: cómo se realizará la pericia de ADN en la camioneta de Caillava y Pérez. (Foto: archivo)

José Peña, un hombre de fe, expresó cómo su creencia religiosa lo sostiene en estos momentos difíciles: “Me dan rosarios, fotos, de todo. Soy católico. Tengo la Virgen de Itatí, San Expedito. Siempre nos ayuda la Virgen. Justo el 9 estábamos en la fiesta, estaba todo programado. Justo viajamos para acá, quedó todo previsto la fiestita de la virgen. Pero el día que se encuentre Loan, lo haremos.”

El apoyo de la comunidad ha sido crucial para él, aunque a veces abrumador. “Es emocionante verlo en todos lados. No pude hablar con María porque se descompuso y yo no tengo celular,” explicó.

Roberto Méndez, abogado de José Peña, también participó en la entrevista, ofreciendo su perspectiva sobre las hipótesis del paradero de Loan. “Presumo que lo levantaron. Por ahí descarto yo la hipótesis de que lo hayan llevado en un vehículo y lo hayan llevado para el fondo,” inició Méndez.

El abogado detalló su propia teoría sobre el caso: “Porque no va a pasar desapercibido andar con una camioneta o un auto por el campo. Para mí, lo habrían sacado por ese camino hacia lo de Paniagua. A caballo es lo más fácil porque después hay que cruzar un arroyo, a un kilómetro. A caballo es lo más fácil y después llegás a ruta 12.”

Concluyó con una afirmación contundente: “Para mí fue premeditado. Llegan hasta el naranjal y alguien lo levantó ahí.”