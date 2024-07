Thiago Medina le respondió a su hermana Camilota luego de denunciar que abandonó a su familia

Thiago le contestó desde el streaming que participa y sorprendió a todos. “Por más que yo no los veo casi nunca me hablo por Whatsapp”, dijo.

“La gente siempre me dice ´¿por qué no hablas con tus hermanos?’ yo me hablo… Ahora tengo como prioridad a mis hijas para mí. Antes, bueno, sigue siendo mi familia pero ahora yo tengo mi familia que es el entorno Dani, mis hijas y yo”, dijo el ex Gran Hermano.

“Yo hice mi vida, me sigo hablando con ellos. Me dicen ´¿por qué no los voy a ver? No los voy a ver porque prefiero estar con mis hijas y pasar tiempo con ellas. Yo con ellos hablo todos los días”, finalizó.