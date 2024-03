Javier Milei volvió a cruzar a Cristina Kirchner y la desafió con un nuevo mensaje

"Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", escribió Cristina Kirchner en la red social X.

Antes, Javier Milei anunció que derogará el decreto que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, escribió en X, antes de anunciar que derogaría la medida.

Tras el ida y vuelta, Milei no se bajó del ring y agregó: “Señora, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección".

milei cristina 1.jpg

Javier Milei a Cristina Kirchner: "¿Qué le parece si le anulo...?”

Tras el intenso cruce, que siguió todo el sábado en redes, el presidente redobló la apuesta al advertir a la ex presidenta del Senado que podría anularle la jubilación que percibe.

“Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional”, planteó el mandatario, y disparó: “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿Qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima?”.

milei cristina.jpg

Es la segunda controversia desatada esta semana por los incrementos en los haberes de los funcionarios políticos, todo esto en medio del contexto de medidas de ajuste promovidas por el Gobierno.

El Gobierno había implementado un aumento salarial del 48% para los sueldos del presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios del Estado. Esta medida eleva el salario presidencial a más de $6 millones brutos, aproximadamente en línea con la inflación acumulada desde el comienzo de la gestión liberal.

Sin embargo, este incremento no se reflejó en la mayoría de los trabajadores del sector público y privado.

El presidente anunció que no aceptará este aumento salarial y justificó su decisión argumentando que no fue responsable de la medida, culpando a la gestión de Cristina Kirchner, a pesar de que su propia firma figura en el decreto actual.