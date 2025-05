Causa $Libra: un hombre clave de Cristina Kirchner le pidió a la Justicia que indaguen a Javier Milei

Asimismo, Dalbón indicó que “en ningún momento Milei negó la autoría de tales publicaciones, limitándose a eliminarlas horas después de producida la caída del token, conducta que lejos de desvincularlo, constituye un indicio de conciencia de ilicitud”.

Entre sus argumentos señaló que está acreditada “la existencia de un vínculo directo entre Milei y los principales responsables de la maniobra, a saber: Mauricio Novelli, Julián Peh y Hayden Davis, quienes fueron los creadores, desarrolladores e impulsores del activo digital”.

La causa $LIBRA quedó en manos del fiscal federal Eduardo Taiano por aplicación del artículo 196 del Código Procesal Penal, que le otorga al juez de instrucción la facultad de delegar la investigación al Ministerio Público Fiscal.

Desde que se inició hace casi tres meses, la justicia realizó allanamientos en los domicilios de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. En tanto, le pidió al Gobierno nacional los listados de ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos.

Entre las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Taiano se incluyen el registro de operaciones vinculadas al token $LIBRA, para identificar a los beneficiarios y sus ganancias obtenidas.

La jueza Servini recibió un pedido de Taiano para que habilite “el análisis de la evolución patrimonial de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales”.

libra denuncia.jpg

¿Hay pruebas contra Milei?

En el pedido de indagatoria al presidente de la Nación, Gregorio Dalbón remarcó que “la relación entre el Presidente Milei y Mauricio Novelli, Julián Peh y Hayden Davis no fue producto de un simple acercamiento circunstancial”.

Puntualizó que Novelli “mantenía un acceso privilegiado a la Casa Rosada, donde realizó diversas reuniones con Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y con el propio Presidente”.

En relación a Peh afirmó que “se encuentra probado que mantuvo encuentros personales con Javier Milei, donde discutieron proyectos de innovación tecnológica y blockchain, como fue reconocido públicamente por el propio Peh en su cuenta oficial de “X”. En esas reuniones, Milei expresó su entusiasmo y apoyo explícito a las iniciativas lideradas por KIP, entre ellas el proyecto “Viva la Libertad”, a través del cual se terminó impulsando el token $LIBRA”.

Cuando mencionó a Hayden Davis detalló que “el propio empresario reconoció haber actuado como asesor de lanzamiento de $LIBRA y afirmó que había recibido garantías de apoyo explícito de Milei y su equipo al proyecto. Davis manifestó públicamente que Milei “apoyaba activamente” el token, y que su posterior retiro provocó el colapso de confianza en el mercado”.

Por otro lado, recordó que durante la investigación se logró determinar que “las wallets principales (billeteras digitales) relacionadas con la operatoria de $LIBRA han sido identificadas y trazadas, encontrándose etiquetadas como "Milei", "Milei CATA" y "VladMilei", reforzando la conexión directa entre el imputado y la maniobra investigada”.

¿Por qué llamaron al presidente a una mediación con los compradores de la criptomoneda?

El presidente Javier Milei fue citado a una audiencia de mediación prejudicial el próximo 15 de mayo. Además, fueron notificados para participar de la audiencia la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust, un grupo de inversores en la criptomoneda $LIBRA inició un proceso por daños y perjuicios. Se trata de una demanda colectiva por más de 4 millones de dólares iniciada por damnificados de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, España, entre otros países.

El expediente se encuentra en etapa embrionaria, por lo que antes de avanzar, las partes fueron convocadas a una mediación por zoom, a la que estarán obligados a asistir personalmente con su abogado.

En caso de que no asistan, pueden volver a llamarlos bajo apercibimiento de fijar una multa. Si no hay acuerdo entre las partes o directamente no se presentan, el siguiente paso será iniciar un proceso judicial ordinario.