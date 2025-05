Javier Milei votó en las elecciones de CABA y le respondió a Mauricio Macri: "Está hecho un llorón"

Embed

Antes de emitir su voto, el Presidente fue consultado sobre las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien esa misma mañana, desde el Café Tortoni, se refirió al video generado con inteligencia artificial que mostraba a Silvia Lospennato renunciando a su candidatura. "Macri está hecho un llorón, está muy de cristal", dijo.

Esta mañana, en el desayuno del PRO, Macri dijo que lo sucedido "fue cosa de loquitos" y no simplemente un acto aislado de algunos tuiteros: "Esto que han hecho no les va a funcionar. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos".

Y agregó: "Necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección”.

Las medidas económicas para el día después

Tal como analiza Stella Gárnica, enviada a Casa Rosada de A24.com, la polémica por la postergación de los anuncios económicos para liberar el uso de dólares del colchón, frenó otros escándalos como el avance de la causa judicial contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina en la estafa de la criptomoneda $Libra, en la que avanza una investigación sobre el patrimonio de ambos.

También pudo cerrar las acusaciones cruzadas con el PRO por la caída de la ley de ficha limpia, que terminó por beneficiar a Cristina Kirchner, que podrá ser candidata a pesar de tener dos condenas en causas por corrupción.

Todos los sectores quedaron expectantes sobre qué efecto tendrá ese escándalo por la ley de ficha limpia en el resultado de este domingo.

El propio presidente Milei tuvo que salir a aclarar que no tuvo nada que ver con supuestas negociaciones espurias con los dos senadores de Misiones que cambiaron su voto a último momento e hicieron caer la ley.

Tras la firma del acuerdo con el FMI, la salida del cepo cambiario y la buena noticia este miércoles de una nueva baja de la inflación, Milei tomó la decisión de poner al plan económico en el centro del debate electoral y está convencido que con esa estrategia, su partido, La Libertad Avanza podrá desplazar al macrismo y al kirchnerismo.