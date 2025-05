"Fue un fraude digital", la dura acusación de Mauricio Macri contra LLA por el video realizado con IA

Macri añadió que lo sucedido "fue cosa de loquitos" y no simplemente un acto aislado de algunos tuiteros. "Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección”, afirmó.

Además, responsabilizó a quienes difundieron esos mensajes. "Esto no les va a funcionar, porque hay muchas personas indecisas que buscan una alternativa responsable al kirchnerismo y anhelan un cambio", concluyó.

El video con IA que encendió la polémica entre el PRO y LLA

En plena campaña legislativa en la Ciudad de Buenos Aires, el influencer libertario conocido como "Gordo Dan" desató una fuerte polémica al difundir un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que se ve falsamente a Mauricio Macri y Silvia Lospennato anunciando su renuncia a las elecciones. El video fue rápidamente replicado por cuentas afines al oficialismo, generando confusión en la recta final hacia los comicios.

Desde el PRO reaccionaron de inmediato: presentaron una denuncia penal a pocas horas de la apertura de las urnas, y esta misma mañana de domingo el tribunal electoral ordenó la baja de los videos falsos de Mauricio Macri de la red social X.

Desde las redes sociales, Macri argumentó que “la gravedad del episodio queda clara al saber que quienes publicaron el video pertenecen al entorno más cercano de La Libertad Avanza. Más allá de su impacto, esta maniobra tramposa refleja un profundo desprecio por las reglas electorales y, en última instancia, por la democracia misma”.