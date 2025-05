Los planes de Milei para el día después de la elección de CABA y la tensa decisión que puede variar según el resultado

La estrategia política definida por el Gobierno en este caso, fue similar a la aplicada -salvando las diferencias ideológicas-, por Néstor Kirchner cuando en sus primeras elecciones de medio término, compitió y desplazó ganándole en las urnas a quien fuera su principal aliado o mentor que lo ayudó a llegar a la Casa Rosada en 2003- el expresidente Eduardo Duhalde. Kirchner se terminó apropiando del aparato político territorial del peronismo bonaerense y después de haber llegado a ser presidente con el 22 % de los votos, consolidó así su poder nacional, instalando al kirchnerismo como el ala más importante del PJ.

Estas elecciones porteñas inauguran justamente la estrategia de Milei de nacionalizar la campaña con el objetivo principal de intentar desplazar al PRO en su bastión natal para consolidar a La Libertad Avanza como la nueva -si no única— fuerza política que aglutine al electorado de derecha y centro-derecha nacional, en el marco de un proyecto político más amplio mirando las elecciones nacionales de octubre y una eventual reelección de Milei en 2027.

Bunker de La Libertad Avanza funcionará este domingo 18 de mayo en el Hotel Libertador, igual que en las elecciones presidenciales en las que se impuso Javier Milei de 2023. Foto Archivo..webp

Por eso, Milei decidió suspender su viaje a Roma para participar de la entronización del Papa León XIV, y prefirió quedarse en Buenos Aires para votar y apuntalar hasta el último minuto a sus candidatos en CABA. Aunque, según admitieron fuentes del Gobierno, tampoco tenía demasiados incentivos para viajar, ya que no coincide ni ideológicamente con Robert Prevost. Al no ser un Papa argentino, no hace falta sobreactuar.

Milei y la mesa chica del gobierno esperan festejar este domingo en el mismo hotel donde funcionó el búnker de campaña que lo catapultó a la presidencia en 2023, el Hotel Libertador.

El objetivo final, según señala el propio Milei, será polarizar en octubre con otro frente de izquierda encabezado por el peronismo kirchnerista.

¿Qué pasará el lunes con la alianza con el PRO de cara a octubre?

Según como queden posicionados este domingo, las listas del PRO, de LLA y de UXP, se definirán las futuras alianzas electorales de cara a los comicios generales de octubre. No es lo mismo si gana LLA sobre el candidato de UxP, a si sale segundo o si sale tercero, y lo mismo aplica para los candidatos del PRO de Mauricio Macri.

El objetivo de la Casa Rosada -más que ganarle al kirchnerismo- es desplazar al PRO para llegar a las elecciones de la provincia de Buenos Aires mejor parado para negociar una eventual alianza. El lunes ya se empezará a debatir qué tipo de alianza presentarán el Gobierno nacional y el PRO en provincia de Buenos Aires.

Si gana LLA y el PRO queda tercero o cuarto detrás del kirchnerismo, como apostaban los estrategas de Casa Rosada, Karina Milei y sus armadores (Lule Menem y Sebastián Pareja) en territorio bonaerense esperan un pase masivo de dirigentes del PRO y chicanean con el certificado de defunción del PRO liderado por Macri a nivel nacional.

Pero si el resultado es inverso, y el PRO gana este domingo o sale segundo, desplazando al tercer o cuarto lugar a los candidatos de Milei, Macri impondrá las condiciones de la eventual alianza en la provincia de Buenos Aires y el resto de los distritos electorales de cara a octubre. En ese caso, se pondría en duda la capacidad de Karina Milei para definir a dedo las listas de octubre, y tendrán que negociar.

Por otra parte, del resultado de este domingo también surgirán los nombres de posibles candidatos a jefe de Gobierno para suceder a Jorge Macri en 2027. Por eso, admiten en Casa Rosada, el expresidente Macri se juega a todo o nada igual que Milei en esta elección, y será la principal pelea cuando a las 18 desde los búnkeres empiecen a leerse los primeros resultados del escrutinio provisorio.

Las medidas económicas para el día después

Vocero Manuel ADorni y ministro de EConomía, Luis Caputo, anunciaron la baja temporal de retenciones al campo en medio de tensión con las provincias por el Presupuesto. Foto Presidencia..jpg

La polémica por la postergación de los anuncios económicos para liberar el uso de dólares del colchón, frenó otros escándalos como el avance de la causa judicial contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina en la estafa de la criptomoneda $Libra, en la que avanza una investigación sobre el patrimonio de ambos.

También pudo cerrar las acusaciones cruzadas con el PRO por la caída de la ley de ficha limpia, que terminó por beneficiar a Cristina Kirchner, que podrá ser candidata a pesar de tener dos condenas en causas por corrupción.

Todos los sectores quedaron expectantes sobre qué efecto tendrá ese escándalo por la ley de ficha limpia en el resultado de este domingo.

El propio presidente Milei tuvo que salir a aclarar que no tuvo nada que ver con supuestas negociaciones espurias con los dos senadores de Misiones que cambiaron su voto a último momento e hicieron caer la ley.

Tras la firma del acuerdo con el FMI, la salida del cepo cambiario y la buena noticia este miércoles de una nueva baja de la inflación, Milei tomó la decisión de poner al plan económico en el centro del debate electoral y está convencido que con esa estrategia, su partido, La Libertad Avanza podrá desplazar al macrismo y al kirchenrismo.