Juan Grabois con Novaresio: "Milei no va a ganar en 2027, va a ir preso... y su hermana también"

Al respecto, puntualizó con la "fiesta en la pandemia" y reflexionó que "es muy jodido que un presidente no tome conciencia del sacrificio que está haciendo el pueblo por una medida sanitaria". "Tiene que dar el ejemplo", contrastó sobre el jefe de Estado y reconoció su malestar con el expresidente: "A esta altura del partido si lo saludo es por cortesía, puso un elemento de hipocresía que nos hizo mucho daño".

Aún así, Grabois confió que si tuviera que volver a votar en 2019 "lo vuelvo a votar porque pienso que (Mauricio) Macri hubiera sido peor".

Unión por la Patria y la definición dentro del movimiento nacional y popular

Consultado por Novaresio sobre la construcción política que se hace a partir del Unión por la Patria, Grabois reconoció: "No me gusta que ese campo político este convertido básicamente en una bolsa de trabajo para la política".

"Unión por la Patria ya fue", repreguntó Novaresio y Grabois respondió: "Así como está, sí".

Sobre el lugar en donde se ubica su militancia política, explicó que "hay una línea histórica que se puede rastrear hasta la Revolución de Mayo y yo soy parte de una de esas líneas históricas que es la nacional popular, humanista con fuerte influencia católica, no de la liberal ilustrada".

Milei y quién conduce el Gobierno

"Javier Milei es un bufón de Corte, con un problema serio de megalomanía, que tiene como única virtud decir lo que en ese momento piensa", arremetió contra el Presidente y afirmó que el mandatario "no gobierna la Argentina, la gobiernan tres personas del staff permanente de la casta", citó en referencia a los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Son las mismas tres personas que gobernaban Argentina en la época de Macri, solo que Macri también tenía su impronta", analizó y consideró que Caputo "está manteniendo el dólar barato a partir de un nivel de endeudamiento que es insostenible".

Para Grabois, esto representa una "transferencia de ingresos a sectores financieros". "Milei no va a ganar las próximas elecciones y de hecho muy probablemente vaya preso y su hermana también", pronosticó al señalar que "le va a estallar antes porque va a haber una crisis de deuda".

No obstante, remarcó que el "logro económico del gobierno es contener la tasa de inflación aunque la gente la esté pasando muy mal".

El país que sueña: Noruega

"Sueño un país donde el piso de derechos para que cada individuo pueda construir su propio progreso y su propia felicidad esté garantizado. Estamos lejos de ese país", sostuvo y eligió a su modelo: "Yo elijo Noruega, yo quiero Noruega. Mi modelo es Noruega".

Sin embargo, señaló al poner ejemplos con distintas perspectivas políticas: "Ahora si tengo que aprender de Uzbekistán de Uganda, de Venezuela, de Cuba o del Salvador donde está (Nayib) Bukele o del nacionalismo económico de (Donald) Trump por qué no lo voy a aprender".

Al ser consultado por Novaresio sobre Venezuela, Grabois se refirió al caso del gendarme Nahuel Gallo. "El único vínculo que tuve con Venezuela, por iniciativa mía hablé con la madre del gendarme secuestrado, que es mi gendarme, es de mi país así que eso no lo banco. No sé por qué está ahí", se distanció del gobierno de Nicolás Maduro.

"Pero sea por lo que sea, por una razón humanitaria yo lo llamé a (Oscar) Laborde que es el exembajador y le dije hacele llegar esta carta (al gendarme). Según me dijo Laborde, la carta le llegó. Es el único contacto que tuvo con su familia, si puedo ayudar en eso ayudo", contó.

Los desacuerdos y las difamaciones

Grabois remarcó que cuenta con "70 denuncias" en su contra pero "ni una sola causa". Al hablar de las diferencias políticas, puso como ejemplo la entrevista que Pedro Rosemblat le hizo en su canal de streaming Gelatina al periodista Eduardo Feinmann: "¡Sabés cómo lo putearon! ¿Cómo puede ser que no pueda debatir con Feinmann o con quién sea?", reprochó sobre las críticas que recibió Rosemblat

"A mí no me gusta Feinmann, es más me difama pero mientras no pase la raya de la real malicia, donde eso pasa a ser un agravio civil", replicó y elogió a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por haber sacado del código penal el delito por "calumnias e injurias"

"A mí a veces me da bronca porque dicen cosas tan feas que me gustaría defenderme en el fuero penal pero cuando lo pienso un poco digo muy bien Cristina porque, si no, no habría prensa libre", enfatizó.