Emily Lucius reveló el dato más importante tras la propuesta de casamiento que recibió en Nueva York: "Será..."

"Yo había coordinado con un fotógrafo argentino que vive en Nueva York para que tengamos unas fotos lindas de nuestro viaje y él me propuso ir al Central Park y que estemos los dos de blanco así contrastaba bien con el paisaje", confió la influencer todavía emocionada.

Al tiempo que aseguró que no vio venir al hermosa movida de su pareja. "Nunca me imaginé que Rodri, mi futuro marido ya tenía todo apalabrado con el fotógrafo y que ¡toda mi familia estaba al tanto!. Fue tal la emoción que las lágrimas me impidieron ver por varios largos minutos. ¡Sigo soñando despierta!", remarcó.

En tanto, ya de regreso en Buenos Aires, Emily Lucius confió a PrimiciasYa que el año que viene será cuando den el gran paso. "Si bien la fecha aún no está, pero si Dios quiere será para el 2026", anunció al tiempo que confesó que el tema del casamiento era algo que ya venían hablando. "Ambos queríamos casarnos y formar una familia", admitió emocionada.

"La pura realidad es que siempre soñé con este momento. Siempre lo deseé pero jamás imaginé que iba a ser así de hermoso y mágico. Encontrar la paz, la tranquilidad, sentirme segura, valorada y tan respetada me da tanta felicidad. ¡Estoy muy agradecida! ¡Estamos felices!", concluyó ya con la cabeza puesta en comenzar con los preparativos de la fiesta para que no se les escape ninguno de los detalles que tantas veces imaginó.

La increíble propuesta de casamiento que recibió Emily Lucius en Nueva York: todas las fotos

Lo cierto es que la hermana de Belu Lucius recibió el pedido de casamiento por parte de su pareja, con quien ya convive, a la vieja usanza: de rodillas y con sortija en mano, por lo que no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

"Siempre soñé con este día pero nunca imaginé que iba a ser tan mágico", aseguró desde su perfil de Instagram en el que no dudó en compartir una serie de postales de ese momento, nada menos que en Central Park, que quedará grabado en sus retinas para siempre.

Con un vestido al cuerpo de encaje color manteca y botas marrones, se la pudo ver a Emily súper emocionada frente a la propuesta con la que fantaseó desde chica. "Gracias por este amor tan puro, sincero, hermoso y honesto. Gracias por darme paz. Gracias por hacer mis días más felices. Gracias por apoyarme, por valorarme, respetarme y llenarme de amor", le dedicó entonces unas palabras a su futuro marido en su posteo.

Al tiempo que concluyó a pura emoción: "Con mucha emoción, felicidad y los ojos llenos de lágrimas te dije que si y te lo voy a afirmar todos los días. Porque nunca estuve tan segura de algo, porque sos el hombre que siempre quise encontrar, porque sos increíble por donde te mire, porque a tu lado me siento segura y tranquila".