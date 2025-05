Emilio Monzó con Novaresio: "La Cámpora y el PRO van rumbo a la extinción"

Y en relación a las fuerzas políticas que dominaron la década pasada, agregó: "La Cámpora y el PRO van rumbo a la extinción".

"Vamos a ver del PRO una desaparición absoluta. No (Cristian) Ritondo ni (Diego) Santilli. La identidad del PRO, la defensa de la república, las instituciones eso se terminó", afirmó sobre el tiempo que integró Cambiemos y remarcó que en esos valores "nos parábamos con valor, en contraste con el kirchnerismo".

"Estas banderas las entregan al partido gobernante", observó y anticipó que las negociaciones entre ambos partidos van a "terminar con un espacio político" que, dijo, "está en remate".

Además, señaló a algunos integrantes del PRO: "Sería muy bueno que actores que yo conozco que defienden mucho estos valores, le hagan un aporte al gobierno nacional", dijo pero remarcó que "la sumisión es el condicionante principal" para la alianza con los libertarios.

"Algunos del PRO no van a transitar, veremos cuánto transitan hacia ese lugar", evaluó y exhortó: "Sería una buena reflexión para el PRO, que se llama propuesta republicana, hacer un acuerdo con alguien que no respeta la república".

El análisis sobre el Gobierno

Monzó se refirió a la política económica llevada adelante por el gobierno de Milei: "Desde el punto de vista económico, nos está gobernando (Luis) Toto Caputo, no el presidente" y argumentó que de la "ideología del presidente de la nación, no existe nada".

"Todo lo que dijo el presidente no lo veo reflejado en la política intervencionista permanente en el mercado del Estado nacional", reforzó y señaló que Caputo "es una persona con experiencia pero que tiene algunas dificultades en el sector productivo". Además, le atribuyó al ministro de Economía realizar "un ajuste brutal e importante sobre una clase media pero especialmente sobre los jubilados, a los cuales no le están prestando atención".

Al continuar sobre su análisis de la conformación del Gobierno, observó que en "otro sector" se encuentran la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. "Santiago Caputo es el que maneja inteligentemente las redes. Es la persona más inteligente de este sector, no hablo de los métodos", evaluó.

Además, reparó sobre el "conflicto" y las "dificultades" que generan las "características del presidente" y expresó: "El que ingresa al Gabinete tiene que someterse, tiene que ser sumiso al presidente. Quien no lo es, te puede expulsar un Gordo Dan por Twitter", se refirió al reconocido libertario.

"Por lo tanto, dignidad y prestigio va a ser muy difícil de encontrar esa renovación", agregó y observó que los "gabinetes se conforman por personas que proveen un activo propio y también con los leales".

Sobre estos últimos, alertó que "te pueden llevar a la trampa de disociarte de la realidad". "Casi el 90 por ciento del Gabinete le debe el lugar a Javier Milei, por lo tanto va a ser un gobierno que se va a disociar cada vez más de la realidad", advirtió y recordó que durante la administración de Milei "han echado más de 120 funcionarios por mínimos detalles".

Las acciones de Milei en el Tedeum

El diputado calificó de "insulto" a la negativa del presidente de no saludar ni a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ni al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el Tedeum por el 25 de mayo.

"Es un insulto, no desde el vocabulario pero sí es un insulto desde el lenguaje corporal", justificó y añadió: "No respetar las formas, romper los ritos, que son muy fuertes en el Tedeum fue parte de esta agresión permanente que reciben muchos periodistas, que recibimos muchos políticos", dijo e incluyó al propio Novaresio.

"El insulto es incompatible con la república y con la democracia, no existe opinión pública sana si de parte del gobernante hay intolerancia. Lo que quiere el insulto es degradarte y cancelarte. Es la piña y la guerra", objetó.

Además, destacó que el presidente "no le pega a la otra tribuna, le pega al que le marca los excesos". En ese sentido, explicó que: "Los que estamos marcando los excesos del kirchnerismo y en este caso del mileísmo, somos el árbitro. Al árbitro lo insultan ambas tribunas porque lo que no acepta la tribuna en la pasión es la regla, no acepta el límite".

"Los periodistas que agrede no son los que están en la otra tribuna. Son los enemigos porque son los que marcan los límites reales", reprochó.

La muerte del Papa

Consultado por la muerte del papa Francisco, Monzó confió: "Perdí un gran aliado de los consensos y del diálogo" y definió al Sumo Pontífice como alguien que "apostaba al vínculo personal, de conocer al otro".

"Se me cayó uno de los voceros principales que tenía en el lugar que estoy parado. Sentí el dolor personal de un católico y del papa argentino que se nos iba", sostuvo y compartió que quiere al nuevo papa León XIV "pidiendo mucha paz porque este es un mundo muy conflictivo" y que continúe por el "camino" que dejó Francisco bregando por los excluidos.