Kicillof habló sobre la denuncia por abuso sexual contra Fernando Espinoza

Consultado sobre su presencia junto a Espinoza esta semana, a pesar de conocerse la situación judicial del intendente, respondió: "Mi asistencia o no a un evento público no influye en una resolución judicial, ya que no es mi función intervenir en ese ámbito".

Espinoza, quien tiene estrechos vínculos con la vicegobernadora Verónica Magario, fue procesado y embargado en relación a una causa por abuso sexual iniciada por una ex empleada suya. La mujer era pareja de un amigo de Espinoza y se desempeñaba como secretaria del intendente en 2021, momento en que ocurrieron los hechos denunciados.

Por otro lado, este jueves, el presidente Javier Milei criticó a Kicillof y al kirchnerismo por adoptar una "doble vara" y "proteger" a dirigentes acusados de acciones "aberrantes".

Dura respuesta de Kicillof a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió a las críticas del presidente Javier Milei al calificar al Gobierno nacional como "una manga de inútiles" que buscan "fundir a las provincias".

Estas declaraciones surgieron luego de que el jefe de Estado tildara a Kicillof de "incompetente" durante la noche del jueves.

Kicillof expresó su opinión durante una visita a los municipios de Torquinst y Coronel Pringles, donde estuvo presente para la entrega de viviendas.

"El gobierno nacional no está presente, puede que esté ocupado con conciertos o viajando por el mundo, pero no está aquí", ironizó el mandatario bonaerense.