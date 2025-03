La dura crítica de Mauricio Macri contra Karina Milei, Santiago Caputo y Larreta: "La obsesión es ir por el PRO"

"Cuando escucho que Karina dice que quiere terminar conmigo, con el PRO, no lo entiendo, tendría que decir 'gracias al PRO por tanta generosidad'. He tenido tantas críticas dentro del bloque diciéndome que no nos convenía ayudarlo (a Milei), que había que dejar que se le quemen las papas", insistió en diálogo con Radio Mitre.

De igual manera, sostuvo que la Ciudad "tiene un equipo que hace 16 años se ha hecho cargo y ha hecho que los vecinos vivan mejor".

"Si hay nuevas dificultades, el mejor equipo para resolverlo es este, que conoce la Ciudad, que ama, que está al tanto de los problemas del espacio público, porque los problemas que ha dejado el populismo son enormes", aseguró.

mauricio macri foro abeceb.avif

“Había mucha gente (de Pro) que podía reforzar el Gobierno para que genere confianza y claramente su círculo dijo que no. Porque no creo que el Presidente sea un mentiroso. Él me decía ‘sí, me parece fantástico’, lo anotaba, pero nada de eso sucedió. Y de un proyecto de país terminamos en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra el país”, dijo el exmandatario.

“Para nadie es entendible que en el diario se lea todo el día que la obsesión de Karina Milei es ir por PRO. Porque si bien es en la Ciudad de Buenos Aires eso es ir por el PRO. Honestamente, no entiendo”, se explayó Macri.

Y continuó: “No puedo entender que aquel partido que le saco la Ley Bases; que le evitó que le volteen el DNU; que hace pocas horas, en ese espectáculo bochornoso que daban sus diputados tirándose agua, insultándose y pegándose, saco el DNU para que puedan negociar con tranquilidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la respuesta es una lista de Karina Milei que su obsesión es criticar a PRO”.

Asimismo, agregó: “Lo que veo claramente es que yo he tenido conversaciones varias veces con esas famosas milanesas y soñamos juntos con un proyecto de país que él (por Javier Milei) llamó 1870, que es el comienzo de la época de oro liberal. Unir fuerza con la experiencia de gobierno del PRO, que es mucho más que “Toto” Caputo y el equipo económico, con el que han marcado una diferencia en el Gobierno de Javier. Había mucha más gente que podía reforzar cada institución para que funcione, para que de vuelta genere confianza y claramente su círculo, su triángulo de hierro, es el que ha dicho que no, porque yo no creo que el Presidente sea un mentiroso”, desarrolló.

Y recordó: “Él me decía 'sí, me parece fantástico', lo anotaba y nada de eso sucedió... De un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra el proyecto de país porque es para nadie”.

Mauricio Macri sobre la economía argentina

Macri se pronunció a favor de una modificación del tipo de cambio en medio de la tensión en los mercados por la negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un nuevo préstamo para la Argentina de USD 20 mil millones.

“Yo diría que el Presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que las exportaciones crezcan y hoy las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla con baja de impuestos o teniendo otro tipo de cambio”, contestó Macri ante una pregunta del periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Y continuó: “Por la falta de un superávit más cómodo, todavía no se pueden bajar impuestos, así que estamos trabados porque con estos impuestos es muy difícil producir y crecer en la Argentina”.

El ex presidente habló de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta

macri larreta.jpg

“No es lo que huele mal. Lo que huele mal es que haya una candidatura tan funcional al kirchnerismo, ¿no? Porque finalmente es el adversario. Karina Milei se confunde. El adversario no es el PRO. El adversario sigue siendo el kirchnerismo, que descree de todos los valores que predicamos”, contestó.

Y cuando le preguntaron si la postulación de Larreta es funcional al kirchnerismo, concluyó: “Sí, totalmente, y lamentablemente es todo por un tema personal de él, porque él no quedó bien después de que perdió la interna a Presidente con alguien que siente que es muy inferior intelectualmente que él (por Patricia Bullrich) y por paliza”. “Es algo que no ha podido superar y termina tomando decisiones equivocadas”, redondeó.

Por eso, Macri aclaró que en las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo votar la nómina que encabeza Silvia Lospennato es votarlo a él y a su primo, el jefe de Gobierno Jorge Macri: “Es votar la continuidad de un trabajo en serio que ha hecho de la ciudad una ciudad bellísima, una ciudad donde vale la pena vivir. Una ciudad donde hay seguridad”.