Juan Pablo abrió su corazón en Gran Hermano y confesó por qué su sueño es ser como Marcos Ginocchio

"La verdad que no, ¿sabés con qué sueño? Cuando nos mostraron el video de la edición de Marcos, me generó un deseo ardiente de que yo quiero estar ahí. Ojalá me toque vivir eso así, imaginate, lleno de gente... Ay Dios por favor, vida, universo", dijo a corazón abierto.

Fue allí que intervino Selva admitiendo: "Es que, si no queremos eso... todos queremos vivir esa emoción, por algo estamos acá". En tanto, luego mientras limpiaba la cocina, Devi le hizo un contundente pedido a sus seguidores: "Gente, ustedes sabrán cómo cuidarme. Si alguien se manejó mal a espaldas me encantaría que contra ataquemos, que hagamos justicia, que nos banquemos a full".

Juan Pablo De Vigili - captura GH.jpg

Gran Hermano: el picantísimo apodo que Juan Pablo le puso a Eugenia al enterarse de su traición

En plena cuenta regresiva para llegar a la final de Gran Hermano (Telefe), esta semana los participantes nominaron por última vez. Y lo cierto es que algunos votos sorprendieron tanto a los televidentes como a los propios jugadores.

Tal es el caso de Juan Pablo De Vigili, quien tras haber tenido una pequeña discusión con Eugenia Ruiz y Selva Pérez, sus compañeras del grupo "Los hongos", lo angustió bastante enterarse que había entrado en la placa por sus votos.

Lo cierto es que luego de que Eugenia le confesase que lo había votado, Devi expresó sus sentimientos. “No estoy enojado. Solo que no me esperaba estar en placa y menos por tu lado”, le dijo.

En tanto, horas más tarde los dos fueron a hacer catarsis al confesionario. Y entre risas y reproches, Juan Pablo bautizó a su compañera de grupo como "Eugenia Mirra", en clara referencia de Marianela Mirra y la magistral jugada en la edición de 2007 cuando le hizo la espontánea a su amigo Diego Leonardi, traición que estableció un antes y un después en su juego que la terminó consagrando ganadora del reality. ¿Sucederá lo mismo en esta oportunidad?