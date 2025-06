Las tensiones políticas en una semana que puede cambiar todo y las mejores noticias para Javier Milei

En el peronismo dicen que el anticipo del fallo para dejarla presa tuvo que ver con presiones de poderes económicos, especialmente de los Estados Unidos. Necesitan seguridad jurídica para sus inversiones y Cristina Kirchner es la única que puede generar un cimbronazo.

¿Qué hubiera pasado con los mercados si Cristina era candidata el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y ganaba? Peor todavía: ¿qué pasaba si cambiaban los planes y era candidata a diputada nacional? El recuerdo del 12 de agosto de 2019 todavía está muy fresco. Fue el día que Macri perdió las PASO contra Alberto Fernández y se "terminó su gobierno económico", como le gusta decir a él. En la misma noche de ese día, el dólar pasó de 45 a 60 sin escalas y todo se desmadró solamente ante la perspectiva de la vuelta del peronismo al poder. La situación ahora es mucho más frágil que en aquel momento.

El fallo judicial logró lo que hasta hace unos días era imposible: una foto de todo el amplio espectro del peronismo y aliados, incluyendo sectores que se fueron del PJ y que estaban enfrentados a Cristina Kirchner.

Sergio Massa. Aunque fue el candidato de Cristina en la última elección, no está integrado al PJ y tiene su propio partido.

Juan Grabois. También es outsider del partido. Enfrentó internamente a Massa en la última elección. Estuvieron juntos en la foto con Máximo en el medio.

Guillermo Moreno. Corrido completamente del espacio. Defiende la gestión de Néstor, pero no la de CFK.

Alejandro "Topo" Rodríguez. Es del partido de Lavagna.

Ricardo Quintela. Gobernador de La Rioja, compitió contra CFK por la presidencia del PJ.

Además, hubo otras figuras de relación oscilante con Cristina y con el peronismo: Leopoldo Moreau, Felipe Solá, Agustín Rossi, parte de la CGT… y todos los partidos aliados al kirchnerismo por fuera del PJ.

La única contracara fueron dos gobernadores peronistas "con Peluca" que se mostraron juntos en la inauguración de una ruta entre Tucumán y Catamarca. Son Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. Habrá que seguir de cerca esos movimientos.

Todos coincidieron en que la Justicia avanzó en una maniobra de proscripción a un líder popular. La detención de Cristina logró lo que nada había logrado antes. El problema es qué significa esa unidad de cara a la gente. No dejan de ser las caras del tren fantasma que vuelve a la Argentina a modo de loop.

Por otro lado, la sentencia y la foto alejan a otros sectores con los que el peronismo podría tener diálogo para enfrentar a Milei: radicales, socialistas, Coalición Cívica y algunos otros peronistas disidentes que por ahora no se expresaron.

En la cumbre, Grabois pidió ir hacia una abstención masiva en octubre. Fue rechazado por la mayor parte de los presentes. El primero en levantar la voz fue Massa. “Tomemos un mate”, dijo para aquietar las aguas.

Con una estrategia de ese tipo, Milei podría tener el control absoluto del Congreso y avanzar sin oposición con todas las reformas que plantee.

Incluso podría avanzar con la Ley Bases original y hacer una reforma electoral que le permitiría llegar a los 2/3 en 2027 y reformar la Constitución. Un escenario delicado.

El Partido Justicialista ahora va a quedar en manos del formoseño José Mayans, jefe de bloque del Senado, que fue el encargado de congregar a todas las figuras que fueron el jueves a la sede de Matheu.

Cristina no va a poder seguir a cargo formalmente porque la ley electoral lo impide en su artículo 33: “No podrán ser designados para ejercer cargos partidarios los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes” La exclusión del padrón es por la condena: artículo 3 del código electoral y 12 y 19 del código penal.

Igual, dicen que Cristina va a seguir conduciendo el partido desde las sombras. Habrá que ver si ese impulso perdura en el tiempo.

La gran duda es cuáles van a ser las posibilidades que va a tener Cristina en la prisión domiciliaria.

Sus abogados pidieron:

Que siga en su casa

Que no use tobillera

Que tenga todas las mismas condiciones que el resto de los presos domiciliarios. Esto es usar redes sociales y poder ir a tomar aire al balcón.

La Justicia analiza si están dadas las condiciones para esa prisión domiciliaria en su casa de San José 1111: ¿la presencia de Cristina y sus seguidores no puede entorpecer el normal funcionamiento del barrio? El balcón público, como forma de manifestación política, tampoco está previsto en el Código Penal que tiene que hacer cumplir el juez.

Antes que eso hay un problema que resolver: ¿se va a permitir que vaya a Comodoro Py el miércoles 18? Hay miedo de que la logística de la movilización del peronismo desborde la ciudad. Tanto intendentes como gobernadores se comprometieron a activar todo el aparato para que la marcha sea hipermasiva. Quizás sea mejor para la Justicia ir a notificarla de cómo sigue su situación directo a su casa.

Para el Gobierno puede ser una oportunidad o un problema

Problema. Al no estar Cristina en la cancha, no hay fantasma que amenace a "la gente de bien". El electorado "independiente" puede votar libremente una opción más moderada que le ponga freno a la desmesura de Milei, sin temer la vuelta del populismo extremo.

Oportunidad. No hay ningún líder que pueda congregar el 30% en provincia como lo haría Cristina Kirchner. Es cierto que su techo es bajo por su alta imagen negativa. Pero tiene un piso alto que no es tan fácil de conseguir. Además, la oposición no peronista difícilmente quiera quedar en la foto defendiendo a CFK.

Mientras tanto, la economía…

… le sonríe a Milei. Por lo menos en los términos de su contrato electoral. Prometió domar la inflación y lo está haciendo.

1,5% fue la inflación en mayo, que iba a ser el peor mes del año, según las proyecciones que se daban cuando salió del cepo.

13,3% acumula en lo que va del año. Algunos economistas empiezan a decir que se puede llegar a octubre con un cero adelante. Según Milei, proyectado anualmente, da un 20%. Impensado hace dos años.

Hay más. Alimentos aumentó solo un 5%. La canasta alimentaria dio por primera vez deflación (-0,4%); y la canasta total -que es la que mide la pobreza- dio 0,1%.

Los ingresos siguen recomponiéndose por arriba de esas dos canastas. Las estadísticas sociales van a tender a mejorar. El problema es para la clase media: los sueldos están topeados al 1% mensual, bastante por debajo de la inflación. Algo parecido pasa con los jubilados: los haberes indexan por inflación y en el mejor de los casos empatan con los precios.

Esta semana también se conoció una mejora en la actividad industrial (8% en el año) y en la construcción (25%). Parece mucho, pero todavía es artificial porque muestra la recuperación de las caídas de 2024. Siguen estando 10 y 25% debajo del mismo indicador en 2023.

Milei España.jpg Milei, durante su gira en España, celebró los buenos números de la economía (Foto: Presidencia).

Otros índices marcan algunas luces amarillas al proyecto:

Un informe del instituto de investigaciones económicos (CEPA) muestra que el mayor ancla de las expectativas inflacionarias sigue siendo el tipo de cambio congelado, más el piso a los precios regulados y los salarios a la baja.

“Tal como venimos sosteniendo, la decisión del Gobierno de no homologar paritarias por encima del 1% en el sector privado y de 0% en el público, en mayo, impidió la recuperación salarial. El no repunte del consumo se mantiene como la principal estrategia del gobierno para moderar precios”, dice el informe.

La recaudación empezó a caer. Según un estudio del Instituto IPyPP, que dirige Claudio Lozano, cayó un 17,9% en términos reales respecto a mayo de 2024. Se dio fundamentalmente por la baja en Ganancias y la eliminación del Impuesto PAIS.

En el informe aparecen dos datos que pueden ser preocupantes:

Los ingresos por Sistema de Seguridad Social (atados a los salarios) crecieron 14% real en el mes y acumulan un 28% interanual real en los primeros cinco meses de 2025. Pero crecen por un cambio en la actualización por inflación: “Se actualiza mensualmente según el IPC, superando incluso la evolución de los salarios”.

En paralelo -advierte-, la recaudación por IVA (o sea por el consumo) se encuentra 9% real por debajo de enero de 2024, “reflejando la fuerte contracción del consumo interno”.

Un último dato para preocuparse: el Gobierno se comprometió con el FMI a acumular reservas. No lo hace comprando divisas (lo que subiría el tipo de cambio), sino mediante endeudamiento. Esta semana tomó un crédito repo de USD2.000 con bancos privados, a una tasa del 8,25% anual (con vencimiento en abril de 2027), y el BCRA autorizó la emisión de bonos en dólares por hasta USD1.000 mensuales. Así, acumula reservas, pero arrastra deuda y costos financieros.

Ellos dicen que esta vez es diferente. Ya dijeron lo mismo muchas veces en la historia argentina. Creer o reventar.

