Patricia Bullrich habló tras la caída de Ficha Limpia: "No hicimos ningún pacto"

“Hay una teoría en el peronismo que dice no escupas al cielo, cuando vi que eran los dos misioneros, me di cuenta de eso, cuando te votan algo es porque le pueden sacar algún rédito. Son una corporación y se defienden entre ellos” sostuvo la ministra.

A su vez, amplió: “Venir a decir que tenemos que ver con este resultado es un disparate, cuando todos los senadores lloraban y no podíamos creer lo que pasó. No se puede poner en duda la idea del Gobierno de votar esta ley. Lospennato no pude hacer una conferencia de prensa porque no votó este proyecto cuando fue gobierno con el PRO”.

Patricia Bullrich afirmó que no pactan con el kirchnerismo

“No se puede poner en duda a todos los que votaron a favor. Hay que ser tarados para ir con una ley así y perder a una semana de la elección en la Ciudad. Los misioneros son dos traidores que volvieron a su raíz, ellos no defendieron su voto, se escondieron”, indicó.

“No pactamos con el kirchnerismo, eso sería un pacto con el diablo, es ir para atrás. Nos votaron todas las leyes en contra, la ley antimafia, por qué la votan en contra, no se entiende”, cerró Bullrich.