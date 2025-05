Las definiciones que dejó Bullrich en A24: la "coherencia" con sus votantes, el PRO "corrompido" y Macri "herido"

afiliación Bullrich.png Bullrich se afilió a La Libertad Avanza esta tarde y selló su paso al partido libertario (Foto: archivo).

"No gané la elección e inmediatamente dije apoyar a Milei. A partir de ahí fui coherente con los más de seis millones de votantes", evaluó y remarcó: "Para mí los seis millones de ciudadanos votaron un cambio, el cambio no salió en el PRO, el cambio salió con Milei, apoyamos a Milei y la gente acompaño Milei. No creo que el ciudadano que acompañó a Milei lo deje a mitad del río".

Embed - PATRICIA BULLRICH: "EL CAMBIO NO SALIÓ CON EL PRO, SALIÓ CON MILEI"

De la gestión de Milei, valoró "los cambios estratégicos y valientes". "Las cosas que hicimos a todo o nada, vamos a fondo, nos animamos a cambiar, mi verdad es que los millones de ciudadanos que votaron a JxC querían un cambio profundo porque los hijos se le iban del país", advirtió.

Sus diferencias con Mauricio Macri

La ministra remarcó que con su afiliación a La Libertad Avanza que se formalizó esta tarde en un acto el barrio porteño de Recoleta "alineé mi objetivo de gestión con mi objetivo político". "Hoy sacamos el dictamen del régimen penal juvenil. Sacamos un montón de leyes que no se hubieran soñado en otros momentos", justificó.

Respecto al titular del PRO, Mauricio Macri, consideró que "está como herido y no tiene por qué estar herido". "Él hizo el gobierno que hizo, la historia es la historia, no vuelve atrás. Ahora podría estar apoyando al gobierno con toda la fuerza", comparó.

"Yo ante de conocerlo a Mauricio Macri fui tres veces diputada y dos veces ministra. No nací con Macri, Mauricio se equivoca", rechazó la ministra. Y continuó: "Yo le agradezco que me haya elegido como ministra de Seguridad en su gobierno, ahora no nací con él. Tuve antes cargos que me permitieron ser una buena ministra de Seguridad en su gobierno, creo que le devolví con gestión lo que él me ofreció".

"Yo le diría a Mauricio 'Jugate por un gobierno que está cambiando'", señaló y destacó la "cantidad de gente del PRO que está dentro de este Gobierno".

"Cuando uno está en el medio es ni: soy gobierno o soy oposición", evaluó y estimó que el "70 o 80 por ciento del PRO está con mi decisión, la mayoría de los militantes del PRO está con mi decisión 'Vamos con el Gobierno' y si no somos oposición".

Las definiciones sobre Rodríguez Larreta

"Fui la presidenta del PRO porque salí del gobierno (de Cambiemos) con la frente en alta y una buena gestión y después los lleve a un triunfo en el 2021. Después me dicen la lucha contra Rodríguez Larreta fue una lucha de egos... yo peleé contra una proyecto corporativo que usó la ciudad como una base de aparato para bancar una campaña presidencial y yo le gané a todo el aparato", destacó sobre la interna que protagonizó contra el exjefe de Gobierno porteño y que ganó en 2023.

Sobre el PRO, opinó que "se estancó y se corrompió" y explicó que durante la campaña de Rodríguez Larreta el partido "fue usado brutalmente". "Fue una campaña cien a uno contra la mía", analizó.

Además, agregó que el partido amarillo "viene mal de los últimos dos o tres años de (Rodríguez) Larreta que estaba obsesionado con su candidatura" presidencial. "Yo gané la elección y tuve que estar en un JxC que estaba envejecido", manifestó.

Las elecciones en la Ciudad

De la administración de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, observó: "Jorge no le encontró la vuelta" y llamó a "alinear la Ciudad con los cambios que se están haciendo" a nivel nacional.

"El votante que no quiere que vuelva el kirchnerismo tiene que apoyar el cambio a fondo", consideró al retomar el lema de campaña de LLA ¿Libertad o Kirchnerismo'.

Sobre la estrategia del PRO en la Ciudad, evaluó: "Nos metieron una elección el 18 de mayo para cuidar esto es mío, mío, mío" y criticó la decisión de desdoblar las elecciones locales de las nacionales.