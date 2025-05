Macri y Lospennato reavivaron su cruce con LLA: "Fallaron por impericia o por otro fin que desconocemos"

"No se pudo haber caído nunca la ley, así de golpe", reclamó Macri y señaló que el "Gobierno es el único responsable". Para el expresidente el Gobierno "falló por impericia o porque ellos consideraron que era mejor que no salga por otro fin que desconocemos".

"Marca un hito más profundo de si alianza nuestra sí o no, es un hito de que se defraudó a millones de argentinos que le habían asignado mucho valor. No tenés derecho a fallar", comentó el exmandatario sobre la posibilidad de un supuesto pacto en la provincia de Buenos Aires para las elecciones.

"Todo lo que ha pasado ha sido muy dañino", analizó a Macri y le reprochó al Gobierno poner al PRO en el lugar "de enemigo".

"La segunda cosa que me entristece es que el presidente equivoca al adversario, el PRO no tiene ninguna responsabilidad", lamentó y reivindicó a Lospennato por "batallar durante nueve años" para sancionar Ficha Limpia.

Macri y Lospennato A24 piso.png

"Ayer perdió la esperanza", alertó Macri y defendió a la candidata del PRO en las próximas elecciones legislativas: "Acusar de mentirosa a esta señora... que es de lo más impecable de lo que he conocido en la política".

"Se puso a llorar y estaba quebrada, es una mezcla de impotencia, bronca, desilusión", confió el expresidente sobre Lospennato.

Sobre las elecciones en la ciudad, evaluó: "Lamentablemente con esta división tiene más chances de ganar (Leandro) Santoro que nosotros, nosotros tenemos el doble ataque de La Libertad de un lado y (Horacio Rodríguez) Larreta a del otro que decidió enfrentar al PRO".

La intervención de Lospennato

La diputada Lospennato remarcó en su intervención: "Nos dijeron que estaban los 38 votos, lo dijo el oficialismo varias veces, lo dijo (Ezequiel) Atauche, lo dijo (Guillermo) Francos, lo dijeron los misioneros. Todos dijeron que votaban la ley y al momento de votar estos dos senadores cambiaron su voto sin explicación", dijo en referencia a los senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Ducot,

"Hay distintas posibilidades que se hablan pero básicamente dos: ¿Atauche sabía o no sabía que esto iba a pasar? El dijo que no sabía", analizó Lospennato.

"Entonces ahí hay una tremenda impericia del bloque oficialista que no sabe que le van a faltar dos votos. Y si sabía, es todavía peor porque sabia que no estaban los dos votos, le tenía que pedir al resto de senadores que se pararan, que dejaran sin quorum la sesión y el proyecto no se caía. Y esto se los enseñé yo en enero cuando fue la ley Bases", evaluó Lospennato.

"La ley no tendría que haberse perdido ayer", reprochó y afirmó que con el resultado "ganó Cristina (Fernández de Kirchner), la principal ganadora fue Cristina".

Sobre la acusación que vertió el presidente sobre ella, a quien tildó de "mentirosa", Lospennato, arremetió: "Me resultó infame", dijo sobre la acusación y la definió como "ridícula". Y explicó que eso supondría que "hice algo para que los dos senadores de Misiones votaran en contra de la ley por la que vengo peleando".