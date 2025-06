¡Bomba! Viviana Canosa con los días contados en El Trece por la furia que provocó a los directivos

Y como si fuera poco, esta semana eligió su flamante debut en Carnaval Stream para destrozar públicamente al canal donde trabaja, y el mismo que actualmente le paga el sueldo con Viviana en Vivo.

Canosa, acompañada por Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman, arrojó con todo: "Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, (Adrian) Suar y (Pablo) Codevilla me querían echar a la m...". Al mismo tiempo que agregó: "Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme".

Pero eso no fue todo y siguió: "El día que yo debuté en Canal Trece, al día siguiente, pidieron mi cabeza y la de (Marcelo) Bonelli. No me la venden cambiada", afirmó con contundencia.

Lo cierto es que todos estos hechos no cayeron para nada bien en las autoridades del canal y, según pudo saber PrimiciasYa, Viviana tendría los días contados y su ciclo se despediría en las próximas semanas del canal de Constitución. "Se están por cumplir 3 meses al aire, y no le renovarían para seguir en pantalla por más de uno o dos meses más", comentan en los pasillos de la emisora.

El flojo rating de Viviana Canosa en las tardes del Trece

Cabe destacar que Viviana en Vivo arrancó el 10 de marzo con una entrevista a Jorge Rial que tampoco tuvo el rating esperado (4.8) y el promedio más alto fue con el tema de la denuncia a Lizy Tagliani el viernes 18 de abril con 5.0 puntos.

Esos números, según la medidora Ibope Kantar Media, fueron los mejores y hoy el ciclo ronda los 2 puntos y es lo más flojo de las tardes del Trece ya que Mediodía Noticias logra antes más de 4 puntos y luego Cuestión de Peso más de 3 puntos.