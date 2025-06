Gimena Accardi anunció la noticia más dura de su vida a sus 40 años: "Les traigo mi verdad"

“Ay que alivio gritarlo por Dios, necesitaba decirlo de una vez por todas, de hecho, me dan bronca, me parecen un mal invento gastronómico, me quieren hacer feliz? denme chocolates con almendras/maní/castañas no sé… cualquier cosa menos macarons. Uf. qué liviana me siento ahora, sí, pueden continuar con su día y dormir tranquilos”, señaló.

"Habiendo tanta cosa rica con chocolate y dulce de leche para comer y ser feliz, cómo voy a querer comer esto con una textura rarísima que nunca se entiende de qué sabor son, ni sé bien lo que estoy comiendo… Y ENCIMA SON CARÍSIMOS. ay qué bronca me dan y veo que son muchos levantando esta bandera", cerró siempre simpática Gimena Accardi.

Gimena Accardi

Gimena Accardi confesó la fuerte crisis con Nico Vázquez: "Replanteas tu vida"

Gimena Accardi y Nico Vázquez son una de las parejas con más años juntos en la farándula después de conocerse en 2007 y casarse en 2016.

En su visita a Bondi Live, la actriz sorprendió al contar detalles de una crisis que atravesaron hace unos años y cómo hicieron para pasarla.

"¿Te peleaste alguna vez con Nico?", le preguntó Ángel de Brito. Y ahí Gimena Accardi comentó: "Tuvimos una mini crisis de literal cuatro días. Nico la ha contado alguna vez hace muchos años así como lo estoy contando".

"Fue hace unos años. Habitaciones separadas y que no te hablas por una semana y replanteas tu vida", continuó sobre ese cortocircuito que tuvieron que duró apenas unos días.

Accardi comentó que fue Nico Vázquez quien "aflojó" para pasar esa mini crisis y reconoció que ella tiene una carácter más "distante y frío".

"Él es la persona más sensible, ascendente en cáncer, siempre es la madre de tribu", indicó la actriz sobre su marido.

Y se diferenció: "Yo soy ascendente en capricornio, soy mucho más dura, más distante y fría. Él es como el romántico, sensible, el amoroso. También por eso equilibramos bien".