Un ex Cuestión de Peso fue rescatado por los bomberos y su vida está en peligro: dramático video

"No me veo como una persona normal, así te lo hace sentir la gente cuando salís a la calle. Tengo 26 años pero por lo que hago me siento de 50", reconocía Cristian Fredes en 2012 cuando por aquel entonces pesaba 210 kilos.

Luego de ver las imágenes del momento en que Cristian era rescatado por los bomberos, Sergio Verón no pudo evitar quebrarse al hablar de su situación.

"Las imágenes nos conmovían a todos esta mañana. Por suerte pudimos llegar a tiempo, es una persona muy querida, lo conocemos hace muchos años”, aseguró el preparador físico.

Y reconoció: “Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Hablamos con la clínica, con bomberos, con policía, con defensa civil del municipio de Merlo, de Núñez. Cristian ya está en la clínica por suerte”.

"Los negacionistas de la ciencia cuando dicen que la obesidad no es una enfermedad los invitaría a que estén un día con nosotros. Uno hace lo que puede, conocí muchos casos que no llegamos", finalizó conmovido.

El drama de una ex Cuestión de Peso: no tiene trabajo y vive en la calle

Gabriela Natali Atamian, más conocida como Natee, saltó a la fama por su participación en Cuestión de Peso. En el programa logró bajar casi 15 kilos y medio y recibió el alta.

Aunque todo fue felicidad cuando estuvo en el ciclo, hoy vive un duro presente: está sin trabajo y vive en la calle. En una nota con Puro Show (El Trece), la ex Cuestión de Peso contó que se le dificulta encontrar algo estable.

“Cuando voy me dicen es un trabajo fijo, peor después me dicen ‘vas a cobrar comisión’ y ‘vas a conseguir de tus clientes’. Quieren aprovecharse de que estoy en las redes para levantarles el negocio y yo necesito un trabajo fijo”, relató.

La joven precisó que duerme en el banco de una plaza y algunos vecinos la ayudan con sus pertenencias. “Dejé cosas en una casa, y otras en otra casa, en una de las cuales me cuidan a Venus, mi gatita”, agregó.

Natee afirmó que la situación que atraviesa la está llevando a una profunda depresión. “Tres veces por semana me agarran llantos que no puedo parar, como que exploto de angustia”, sentenció.